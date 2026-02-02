El Insurgente: esto costará viajar de Toluca a Observatorio desde febrero

GENERANDO AUDIO...

El tren Insurgente operará de Toluca a CDMX. Cuartoscuro

El tren El Insurgente, sistema de transporte interurbano que conecta el Valle de Toluca con la Ciudad de México, comenzará a operar con su tarifario oficial a partir del lunes 2 de febrero, fecha en la que se pondrá en marcha el último tramo del recorrido. El costo máximo para el trayecto completo de Toluca a Observatorio será de 100 pesos, de acuerdo con el tabulador difundido en las estaciones.

Con la apertura del tramo Santa Fe–Observatorio, el tren interurbano completará su recorrido total de 58 kilómetros, que va desde la terminal Zinacantepec, en el Estado de México, hasta Observatorio, en la Ciudad de México. La inauguración será encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que permitirá la operación integral del sistema.

Tarifas oficiales del tren El Insurgente

El tabulador de precios establece que las tarifas varían según la distancia recorrida, con un costo mínimo de 15 pesos entre estaciones contiguas y un máximo de 100 pesos por el viaje completo.

Costo del viaje completo

Zinacantepec – Observatorio: 100 pesos

Tarifas desde Zinacantepec

A Vasco de Quiroga o Santa Fe: 90 pesos

Tarifas desde Toluca-Centro

A Observatorio: 90 pesos

A Vasco de Quiroga o Santa Fe: 80 pesos

o A Lerma: 20 pesos

A Metepec o Zinacantepec: 15 pesos

desde Lerma

A Observatorio , Vasco de Quiroga o Santa Fe: 70 pesos

, o A Zinacantepec: 20 pesos

Tarifas desde Metepec

A Observatorio , Vasco de Quiroga o Santa Fe: 80 pesos

, o A Zinacantepec: 20 pesos

Tarifa mínima

Entre estaciones contiguas: 15 pesos

El esquema tarifario señala que el precio aumenta de forma progresiva conforme se suman estaciones al recorrido, manteniendo una relación directa con la distancia recorrida.

Inicio de operaciones en recorrido completo

A partir del lunes 2 de febrero, el tren El Insurgente funcionará en su trayecto total, luego de la puesta en operación del tramo Santa Fe–Observatorio, que permite la conexión directa entre el Estado de México y la Ciudad de México sin transbordos.

Este sistema de transporte masivo está diseñado para atender la alta demanda de movilidad entre ambas entidades, particularmente en los corredores de Toluca, Lerma, Metepec, Santa Fe y Observatorio.

Forma de pago y acceso al servicio

Para utilizar el tren El Insurgente, los usuarios deberán contar con alguno de los siguientes medios de acceso:

Tarjeta de Movilidad Integrada

Código QR de un solo uso

La Tarjeta de Movilidad Integrada puede adquirirse en:

Taquillas de las estaciones

Máquinas expendedoras dentro del sistema

El código QR está disponible como alternativa para usuarios ocasionales que no cuenten con la tarjeta física.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.