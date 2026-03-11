No más likes: México analiza limitar redes sociales a niños y jóvenes, afirma Mario Delgado

GENERANDO AUDIO...

Siguiendo a países como Australia, México podría limitar el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales, en donde se ha detectado reclutamiento por parte de los cárteles del narcotráfico, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

En entrevista con AFP, el funcionario explicó que se abrió un periodo de consultas con distintos sectores de la sociedad para discutir posibles medidas de regulación, cuyas propuestas podrían presentarse en junio.

Mario Delgado señaló que el Estado tiene responsabilidad en la protección de los menores de edad, especialmente ante el impacto que pueden tener los contenidos digitales en su desarrollo.

“El Estado tiene la responsabilidad de la tutoría en la educación de los menores de edad. Y ahí es donde deberíamos pensar en poner ciertos límites, porque no veo responsabilidad por parte de las empresas para hacerse cargo de esto”, afirmó Mario Delgado, titular de la SEP

Además, el titular de la SEP criticó la falta de filtros en algunas plataformas digitales.

“A Meta, a Facebook, a TikTok, lo que les interesa es tener followers (seguidores) y no hay filtros sobre contenidos que pudieran afectar la salud emocional de los niños, de las niñas”, Mario Delgado, titular de la SEP

Según Delgado, es obligación del Estado mexicano determinar los riesgos a los que están expuestos los estudiantes, en particular porque muchas redes se han convertido en espacios “descontrolados” donde campean contenidos violentos o pornográficos y se ejerce el ciberacoso.

Aclara, sin embargo, que cualquier límite debe surgir del debate y no imponerse desde el poder.

“Queremos que [las propuestas] vengan de abajo, de la propia experiencia de los padres de familia, de distintas comunidades, de maestros y maestras. Que ellos nos señalen cuáles deberían ser estos límites y la manera de regularlos”, Mario Delgado, titular de la SEP

El debate es parte del proceso impulsado por la SEP sobre el impacto de las tecnologías digitales en la educación y la salud mental.

La semana pasada, la experiencia australiana fue presentada en un foro organizado por la SEP y la UNESCO.

México podría seguir los pasos de Australia

Australia se convirtió en diciembre en el primer país del mundo en vetar el acceso de menores de 16 años a redes. En enero, los diputados franceses aprobaron la misma prohibición para menores de 15 años, aunque aún debe ratificarla el Senado. España, Dinamarca e Indonesia estudian restricciones similares.

La consejera de Educación de la embajada de Australia en México aseguró que las restricciones han mejorado el clima escolar en su país, reducido el acoso vinculado a redes y aumentado la concentración de los estudiantes.

La ley australiana restringe el acceso de menores a plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, e impone multas de unos 32 millones de dólares a las empresas que no tomen “medidas razonables” para cumplirla.

Mario Delgado se mostró en favor de seguir el camino de Australia en la limitante de redes sociales a niños y adolescentes. Aunque reconoció que se seguirán las conclusiones del debate abierto.

“A mí me gusta el modelo australiano, personalmente… La posición de la Secretaría de Educación Pública es lo que hemos hecho: abrir el debate”,

Las consultas incluirán a las firmas tecnológicas responsables de estas plataformas.

El objetivo de esta iniciativa es promover una cultura digital “responsable, crítica y consciente”, que no surja de una prohibición, señaló el secretario de educación.

Por ahora, México tampoco ha considerado vetar el ingreso de dispositivos móviles a las escuelas públicas.

