Gasolina regular seguirá debajo de 24 pesos pese a conflicto en Medio Oriente: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la gasolina regular se mantendrá en menos de 24 pesos por litro en el país, pese al alza internacional provocada por el conflicto en Medio Oriente.

La mandataria explicó que, mientras en otras partes del mundo sube el precio del combustible, en México se renovó un acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para proteger la economía de las familias.

“Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro”, señaló Sheinbaum.

La declaración se da en medio de la tensión en Medio Oriente, donde el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán ha empujado al alza el precio del barril de petróleo.

Ante ese escenario, el gobierno federal mantendrá este acuerdo con la mayoría de las estaciones para evitar que el aumento internacional pegue directamente al precio de la gasolina regular en México.

