Greenpeace México responde al Gobierno federal y aclara información sobre derrame de petróleo

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Greenpeace México aclara información sobre derrame petrolero. Foto: Cuartoscuro.

En medio de los señalamientos del Gobierno federal, Greenpeace México aclaró el origen de las representaciones gráficas sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México, al tiempo que explicó la metodología del mapa ciudadano utilizado para documentar las afectaciones en las costas del sureste del país.

Greenpeace México aclara origen de infografía del derrame de petróleo en el Golfo de México

La organización informó que la infografía difundida en redes sociales no es de su autoría, sino del medio El Independiente, y que fue compartida con crédito correspondiente y como material ilustrativo. Señaló que en ningún momento se presentó como un mapa satelital. No obstante, reconoció la responsabilidad por haber difundido la imagen y lamentó que haya generado confusión.

Precisó que diversos medios retomaron la imagen atribuyéndosela de forma errónea. La organización sostuvo que desde su publicación se aclaró su carácter ilustrativo y el origen externo del contenido.

El señalamiento ocurre luego de que autoridades federales cuestionaran la validez de la información difundida en torno al derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

Mapa interactivo del derrame Golfo de México y reporte ciudadano

El 23 de marzo, Greenpeace México difundió un comunicado conjunto con organizaciones e integrantes de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México. En ese documento se presentó el mapa interactivo “Sitios Afectados-Derrame de Petróleo Veracruz-Tabasco 2026”, donde se pueden visualizar los puntos reportados por comunidades en ambas entidades.

De acuerdo con la organización, esta herramienta fue elaborada con participación de comunidades afectadas y permite registrar observaciones directas sobre residuos de petróleo y afectaciones a flora y fauna en playas, lagunas y mar.

El mapa funciona como un ejercicio de reporte ciudadano independiente en el que personas documentan afectaciones desde principios de marzo de 2026. Greenpeace señaló que los datos difundidos públicamente, como la estimación de 630 kilómetros de litoral afectados, provienen de este instrumento.

Imágenes satelitales y extensión del derrame de petróleo en el Golfo de México

El 25 de marzo, más de 30 organizaciones suscribieron un nuevo comunicado con imágenes satelitales correspondientes al periodo del 11 al 17 de febrero. Estas muestran un derrame de hidrocarburos de aproximadamente 50 kilómetros cuadrados en el mar frente a las costas de Campeche.

Según la información difundida, el evento se dispersó posteriormente, lo que favoreció su llegada gradual a las costas de Tabasco y Veracruz durante las últimas semanas.

Las imágenes fueron obtenidas de los satélites Sentinel 1 y Sentinel 2 de la Agencia Espacial Europea y son de acceso público.

Greenpeace indicó que estos materiales evidencian la existencia de un derrame de grandes dimensiones, así como conocimiento temprano del incidente y contención limitada.

Greenpeace exhorta al Gobierno federal a no desacreditar información del derrame de petróleo

Por último, la organización hizo un llamado a las autoridades a no desacreditar el trabajo de comunidades y organizaciones civiles que han documentado el derrame. También reiteró la importancia de considerar la información generada por estos ejercicios ciudadanos en la atención de la emergencia.

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