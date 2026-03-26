Alerta máxima en celulares: aprueban nuevo mensaje por sismos en México

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Foto: Getty Images / Ilustrativa

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó cambiar el mensaje de alerta sísmica en teléfonos celulares en México, sustituyendo la “alerta presidencial” por “Alerta Máxima”, junto con nuevos niveles de advertencia, medida publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que entrará en vigor tras su difusión oficial y se aplicará en todo el país como parte del protocolo de emergencias.

Así será la nueva alerta sísmica en celulares

Con la modificación a los lineamientos del Protocolo de Alerta Común, los mensajes que recibirán los usuarios cambiarán:

El nuevo aviso será:

Alerta Máxima (riesgo muy alto o alto)

Este mensaje será enviado directamente a los celulares para advertir a la población segundos antes de un posible sismo.

Uno de los cambios clave es que la Alerta Máxima no podrá desactivarse por el usuario, debido a su nivel de gravedad.

Adiós a la “alerta presidencial”

Con esta actualización, el término “alerta presidencial” dejará de utilizarse.

El ajuste busca evitar confusión sobre el origen del mensaje y dar mayor claridad a la población sobre el tipo de riesgo, además de estandarizar la forma en que se comunican las emergencias a través de redes de telecomunicaciones.

¿Por qué cambian los mensajes?

La modificación responde a la necesidad de mejorar la claridad de los avisos y garantizar que los mensajes de emergencia sean identificables y eficaces.

El nuevo esquema también incorpora estándares técnicos y define el título visible del mensaje en la pantalla del celular para que sea más comprensible para los usuarios.

Simulacro Nacional 2026: cuándo sonará la alerta

Estos cambios llegan en el contexto del próximo Simulacro Nacional 2026, que se realizará:

6 de mayo de 2026 a las 11:00 horas

19 de septiembre de 2026 a las 11:00 horas

Durante estos ejercicios, la alerta sísmica sonará en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelos y Colima.

Además, se enviarán alertas a más de 105 millones de teléfonos celulares y se activarán más de 14 mil altavoces.

Registro para el simulacro: fecha límite

Las autoridades también recordaron que el registro de inmuebles para participar en el simulacro:

Es gratuito

Debe hacerse por cada inmueble

Cierra el 5 de mayo de 2026 a las 23:59 horas

Cada inmueble deberá definir su propia hipótesis de riesgo, ya que no todos los simulacros serán exclusivamente por sismo.

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