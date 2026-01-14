Coparmex califica como “riesgosa e inoportuna” la reforma electoral en México

GENERANDO AUDIO...

Riesgosa e inoportuna, califica Coparmex a la reforma electoral. Foto: Cuartoscuro

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que una eventual reforma político-electoral resultaría riesgosa e inoportuna ante el actual contexto de estancamiento económico, incertidumbre jurídica y tensión política que enfrenta el país.

Así lo señaló Juan José Sierra, presidente del organismo empresarial, quien aseguró que las condiciones actuales no son propicias para impulsar cambios de esta magnitud, al considerar que México atraviesa una etapa de bajo crecimiento y falta de generación de empleos formales.

“En esta incertidumbre que vivimos en lo externo y en lo interno, hoy anunciar una reforma político-electoral nos parece desde Coparmex riesgosa e inoportuna, hoy dado la realidad del país del bajo crecimiento, de estancamiento, de no haber generado los empleos formales que requiere el país me parece que es importante dar certeza, dar confianza a la inversión”, afirmó.

Cuestionan falta de consensos en reformas

El dirigente empresarial comparó el posible proceso de construcción de la reforma electoral con lo ocurrido durante la reforma judicial, la cual derivó en la reconfiguración de uno de los poderes del país, y criticó la falta de consensos amplios.

“Si se va a hacer la reforma político-electoral como se hizo la reforma judicial, sin el consenso de todos los partidos, de todos los actores, de todos los expertos, por eso decimos menuda reforma electoral”, expresó.

Alertan impacto en empresas por reformas laborales

Sierra también se refirió a las reformas laborales que podrían discutirse en el Poder Legislativo durante 2026, y advirtió que, de concretarse sin incentivos al crecimiento económico, podrían limitar la capacidad de operación de las empresas, en especial de las micro, pequeñas y medianas.

“No podemos seguir hablando en el país de reformas laborales sin incentivar el empleo, sin incentivar la micro, pequeña y mediana empresa, eso es muy importante, porque sin crecimiento, aunado a la productividad con aumentos de salarios sostenibles lo que vamos a hacer es que van a cerrar muchas empresas, muchas micro, pequeñas y medianas”, señaló.

La Coparmex insistió en que cualquier reforma estructural debe considerar el entorno económico, generar certidumbre jurídica y promover condiciones que impulsen la inversión, el empleo formal y el crecimiento sostenido.

