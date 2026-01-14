Sí al Desarme, Sí a la Paz: el Gobierno va por menos armas en los hogares

GENERANDO AUDIO...

Con estímulos económicos que van desde 5 pesos por cartucho hasta más de 33 mil pesos por armas de alto poder, el Gobierno de México puso en marcha los nuevos Lineamientos de la acción institucional “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, una estrategia nacional que busca reducir la violencia, los accidentes y los delitos cometidos con armas de fuego dentro de los hogares, mediante el canje voluntario, anónimo y sin consecuencias jurídicas de armamento, municiones y explosivos, de acuerdo con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y firmado por la Secretaría de Gobernación.

El dato de UnoTV De octubre de 2024 a diciembre de 2025 se canjearon 9 mil 81 armas de fuego; 5 mil 297 armas cortas; 2 mil 642 armas largas; 553 mil 383 cartuchos; 1,142 granadas; entre otros. Secretaría de Gobernación

La Secretaría de Gobernación (Segob) formalizó esta acción como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, la cual prioriza la atención a las causas de la violencia y la construcción de paz. El programa se implementará en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como con gobiernos estatales, municipales y alcaldías, en territorios de todo el país.

¿Qué es Sí al Desarme, Sí a la Paz?

La acción institucional permanente “Sí al Desarme, Sí a la Paz” tiene como objetivo central disminuir la cantidad de armas en posesión de la población civil, para prevenir lesiones, muertes accidentales, homicidios, feminicidios y otros delitos asociados al uso y manipulación de armas de fuego en los domicilios.

Además del canje de armas por dinero, la estrategia contempla pláticas comunitarias, brigadas de sensibilización y acciones educativas orientadas a fortalecer la cultura de paz, legalidad y no violencia, especialmente en zonas con altos índices delictivos.

Canje voluntario, anónimo y sin consecuencias legales

Uno de los ejes clave del programa es que cualquier persona mayor de edad podrá entregar armas, municiones o explosivos de manera voluntaria y completamente anónima, sin que exista investigación, sanción o consecuencia jurídica por la posesión del armamento.

Los módulos de canje serán instalados en espacios públicos, incluidos templos, plazas, ayuntamientos o alcaldías, y las fechas y horarios serán definidos por la Segob. La Defensa será la encargada de recibir, revisar, custodiar y destruir de inmediato el armamento conforme a sus protocolos de seguridad.

¿Cuánto paga el Gobierno por las armas?

El acuerdo incluye un Tabulador oficial que establece el monto del estímulo económico según el tipo de arma, su calibre y si se encuentra útil o inutilizable. Algunos ejemplos:

Pistolas calibre 9 mm o .45 : hasta 14 mil 570 pesos

: hasta Pistola subametralladora todas las marcas 9mm y 45” auto : hasta 24 mil 520 pesos

: hasta 24 mil 520 pesos Fusiles de uso exclusivo del Ejército (AK-47, AR-15, Barret .50) : hasta 32 mil 960 pesos

: hasta Ametralladoras ligeras y pesadas, todos los calibres: hasta 33 mil 650 pesos

Revolver calibre .22 o .32 : 7 mil 450 pesos

: Escopetas : entre 5 mil 920 y 7 mil 775 pesos

: entre Granadas o explosivos : pagos que van de 695 a 4 mil 405 pesos , según el tipo

: pagos que van de , según el tipo Cartuchos: desde 5 hasta 120 pesos, dependiendo del calibre

En casos excepcionales, la Defensa podrá conservar armas con valor histórico, cultural o científico para su acervo museístico, sin que ello implique un pago adicional al tabulador. Para más detalles consulta este enlace.

Niñas y niños también participan

Como parte de la estrategia de prevención, el programa contempla el intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos, con el fin de fomentar desde la infancia valores de paz y no violencia, y evitar la normalización del uso de armas.

¿Cuándo entra en vigor?

El acuerdo establece que los lineamientos entran en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. Con “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, el Gobierno federal refuerza su apuesta por menos armas en los hogares y más prevención.

