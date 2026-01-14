¿Se puede tramitar la credencial Inapam por internet en 2026? Esto es lo que se sabe

GENERANDO AUDIO...

La verdad sobre tramitar Inapam por internet. Foto: Getty Images

Con el arranque de 2026, muchas personas que están por cumplir 60 años o que necesitan renovar su tarjeta se preguntan si la credencial del Inapam puede tramitarse a distancia

La respuesta es que la credencial Inapam, hasta el momento, no se puede tramitar en línea.

El proceso continúa siendo 100% presencial en módulos oficiales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. El objetivo es validar documentos y evitar fraudes. El trámite aplica para personas que cumplen 60 años, así como para reposición por extravío, robo o actualización de datos.

¿Se puede tramitar la credencial en línea?

Durante 2026, el procedimiento seguirá siendo gratuito y presencial. En los módulos se revisan los documentos originales y se captura la información del solicitante para garantizar la identidad.

La credencial Inapam permite acceder a descuentos en medicamentos, productos de tiendas de autoservicio, transporte, cultura, recreación y otros beneficios.

Aunque en redes sociales circulan versiones sobre supuestos registros digitales, no existe ningún trámite remoto oficial.

Requisitos para tramitar la credencial Inapam

Las personas adultas mayores que cumplan 60 años o necesiten renovar su tarjeta deben presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad)

(INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad) CURP actualizado

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, teléfono o predial)

no mayor a seis meses (luz, agua, teléfono o predial) Fotografía reciente tamaño infantil

Además, se solicita un contacto de emergencia, quien debe presentar CURP actualizado y número telefónico.

Cada estado puede pedir un requisito adicional, según el módulo.

¿Dónde ubicar los módulos Inapam?

Para localizar el módulo Inapam más cercano, se debe ingresar al sitio oficial del programa y seleccionar entidad y municipio. El sistema muestra las sedes disponibles.

El horario de atención es de lunes a viernes, generalmente de 08:00 a 14:00 horas, aunque puede variar según la sede.

¿La credencial Inapam tiene vigencia en 2026?

No. La credencial Inapam no tiene vigencia. Las tarjetas emitidas en años anteriores siguen siendo válidas siempre que sean legibles. Sólo deben renovarse en caso de pérdida, daño o actualización de datos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.