Corrigen omisión de paridad en Plan B del artículo 115

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Corrigen omisión de paridad en Plan B. FOTO: Getty

Dentro del Plan B, la modificación al artículo 115 constitucional encendió alertas porque en el proyecto se eliminó la referencia al principio de paridad en la integración de los ayuntamientos. El cambio fue detectado al comparar el texto vigente con la propuesta enviada para su discusión.

La redacción actual de la Constitución señala que los ayuntamientos deben integrarse “por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad”. Sin embargo, en el proyecto se propuso que queden integrados “por un Presidente o Presidenta Municipal, una sindicatura y de siete hasta quince regidurías”, sin incluir esa disposición.

Consejería corrige omisión de paridad en reforma constitucional

Además de fijar un número determinado de sindicaturas y regidurías, en el texto de la iniciativa también se borró el principio de paridad. Ante esto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que se trata de un error y pidió corregirlo antes de que avance el proceso legislativo.

La legisladora incluso ironizó sobre la omisión y dijo: “…supongo, que fue un duende machista el que hizo esto, es un duende machista con falta de visión técnica, con falta de visión jurídica, con falta de inteligencia técnica y emocional. Un duende machista que hay que despedirlo, por cierto…”. Después, remató con un llamado directo: “…hay que exigir que se corrija este error, esta manera digamos de borrar la paridad…”.

Tras la polémica, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal envió un oficio para corregir el error en la iniciativa de reforma constitucional. En ese documento reconoció que en la impresión original se omitió incluir el principio de paridad de género en artículos clave, por lo que pidió a las comisiones dictaminadoras subsanar la omisión antes de su discusión y eventual aprobación.

La dependencia aclaró que no existe intención de eliminar esta disposición, sino garantizar que el texto final respete lo establecido en la Constitución. Con esta precisión, el Ejecutivo federal busca que la reforma llegue a su discusión con un contenido corregido y alineado con el marco constitucional vigente en materia de paridad de género.

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