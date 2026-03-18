El gran riesgo del Plan B de la reforma electoral será el recorte de recursos

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La doctora María Amparo Casar analizó la nueva reforma electoral incluida en el llamado Plan B, que comenzará su discusión en el Senado y posteriormente pasará a la Cámara de Diputados. Explicó que el proceso legislativo avanzaría rápidamente hasta su aprobación en congresos estatales.

Durante su participación en Noticias en Claro, María Amparo Casar señaló que esta nueva propuesta es completamente distinta a la anterior. Indicó que desaparecen elementos clave como cambios en plurinominales o reducción del Senado, lo que, dijo, hace parecer que se trata de iniciativas de partidos distintos.

María Amparo Casar alerta por riesgos en reforma electoral

La politóloga advirtió que uno de los principales problemas será el recorte de recursos para elecciones, especialmente en comicios municipales. Subrayó que México enfrentará una mega elección con votaciones en 17 estados, renovación de diputados y cambios en cerca de 2 mil municipios, además de posibles procesos judiciales y de revocación de mandato.

María Amparo Casar explicó que la complejidad del proceso podría generar prácticas irregulares, como el uso de “acordeones”, y dificultar el conteo de votos. También alertó que el número de boletas será elevado, lo que complicará la participación ciudadana y podría derivar en una mayor judicialización electoral.

Finalmente, María Amparo Casar cuestionó que la reforma facilite la coincidencia entre elecciones y la revocación de mandato, lo que abriría la puerta a su uso político. Añadió que la oposición no cuenta con los votos suficientes para impugnar la reforma ante la Corte, lo que limitaría los mecanismos de defensa constitucional.

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