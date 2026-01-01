GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que este 1 de enero murió una mujer, víctima del accidente del Tren Interoceánico ocurrido en días pasados. Con esta confirmación, aumenta la cifra de fallecidos a 14 personas.

Muere mujer de 73 años, víctima del Tren Interoceánico; suman 14 fallecidos

Mediante un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que este jueves a las 10:35 horas falleció la señora Hilda Alcántara, de 73 años, quien fue hospitalizada tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado domingo 28 de diciembre.

A Hilda Alcántara la internaron en la clínica Hospital Tehuantepec del ISSSTE y después fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS Bienestar, donde recibió atención médica especializada y procedimientos quirúrgicos de urgencia.

Los familiares de la señora ya fueron notificados del deceso y se les brindará “acompañamiento integral, conforme a los protocolos de atención a víctimas”.



De acuerdo con los reportes más recientes de las autoridades mexicanas, suman 14 muertos y 33 personas permanecen hospitalizadas tras el accidente del Tren Interoceánico.

FGR analiza caja negra del Tren Interoceánico

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que se tienen avances en la investigación sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico. De acuerdo con la dependencia federal, se ha logrado la extracción de la caja negra de la locomotora, entre otras acciones, para esclarecer las causas del accidente.

La FGR también confirmó que se tiene ya la identificación vehicular, causalidad de hechos, derecho de vía, videograbación de personas, lugares y objetos.



De acuerdo con la FGR los trabajos de campo están encabezados por ministerios públicos federales, con apoyo de peritos especializados y elementos policiales, quienes integran la carpeta de investigación correspondiente.

