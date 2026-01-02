Cotizar con un menor salario en el IMSS reduce tu crédito Infonavit

José Pablo Espíndola
Cotizar con menor salario en el IMSS reduce pensión, salud e Infonavit; así puedes revisar tu registro y denunciar.
Si tu patrón te registra ante el IMSS con un salario menor al real o reporta menos semanas cotizadas, tus derechos laborales y de seguridad social pueden verse seriamente afectados, advirtió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El IMSS explicó que esta práctica, considerada ilegal, reduce las aportaciones reales y tiene impacto directo en servicios médicos, pensiones, incapacidades, guarderías y créditos de vivienda.

IMSS detecta registros con salario menor al real

El Instituto, en coordinación con la STPS y el Infonavit, identificó empresas que pagan parte del sueldo mediante esquemas simulados, como supuestos planes de pensión o apoyos, que no cumplen con la ley y no se integran al salario registrado.

En muchos casos, el dinero se entrega en efectivo, monederos electrónicos o transferencias, pero el trabajador queda inscrito con un salario inferior al que realmente gana.

Esto puede derivar en defraudación fiscal y en responsabilidades legales para los patrones.

Cómo te afecta cotizar con menos salario o semanas

Cuando el salario registrado es menor:

  • Tu pensión futura será más baja
  • Recibes menor pago por incapacidades
  • Se reducen las aportaciones para Infonavit
  • Se afecta tu acceso a servicios médicos y prestaciones

Por ello, el IMSS inició una Estrategia de orientación y promoción al cumplimiento, enviando avisos tanto a trabajadores como a patrones.

Consulta quién te registró y con qué salario

El IMSS recordó que cualquier trabajador puede revisar su situación con el Reporte Personalizado de Cotización en el IMSS (RPCI), donde se muestra:

  • Quién te dio de alta
  • Cuántos días cotizaste
  • Con qué salario estás registrado

Este reporte se puede consultar cada mes en la App IMSS Digital, usando NSS, CURP y correo electrónico.

