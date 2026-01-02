GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro

Si tu patrón te registra ante el IMSS con un salario menor al real o reporta menos semanas cotizadas, tus derechos laborales y de seguridad social pueden verse seriamente afectados, advirtió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El IMSS explicó que esta práctica, considerada ilegal, reduce las aportaciones reales y tiene impacto directo en servicios médicos, pensiones, incapacidades, guarderías y créditos de vivienda.

IMSS detecta registros con salario menor al real

El Instituto, en coordinación con la STPS y el Infonavit, identificó empresas que pagan parte del sueldo mediante esquemas simulados, como supuestos planes de pensión o apoyos, que no cumplen con la ley y no se integran al salario registrado.

En muchos casos, el dinero se entrega en efectivo, monederos electrónicos o transferencias, pero el trabajador queda inscrito con un salario inferior al que realmente gana.

Esto puede derivar en defraudación fiscal y en responsabilidades legales para los patrones.

Cómo te afecta cotizar con menos salario o semanas

Cuando el salario registrado es menor:

Tu pensión futura será más baja

será más baja Recibes menor pago por incapacidades

Se reducen las aportaciones para Infonavit

Se afecta tu acceso a servicios médicos y prestaciones

Por ello, el IMSS inició una Estrategia de orientación y promoción al cumplimiento, enviando avisos tanto a trabajadores como a patrones.

Consulta quién te registró y con qué salario

El IMSS recordó que cualquier trabajador puede revisar su situación con el Reporte Personalizado de Cotización en el IMSS (RPCI), donde se muestra:

Quién te dio de alta

Cuántos días cotizaste

Con qué salario estás registrado

Este reporte se puede consultar cada mes en la App IMSS Digital, usando NSS, CURP y correo electrónico.

