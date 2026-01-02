GENERANDO AUDIO...

Autoridades aún no repatrían el cuerpo de Fede. Foto: Francisco Villalobos

Este viernes 2 de enero fueron repatriados los restos de cinco de los seis mexicanos que murieron en el avionazo de Galveston, Texas. Falta de Federico, el niño de dos años que también perdió la vida.

En un video, se aprecia el momento en que personal sacó los ataúdes de cuatro carrozas estacionadas en el Aeropuerto Internacional Scholes.

Siete personas de traje cargaban cada uno de los féretros que llevaban la bandera de México. Los trasladaban al avión designado por la Secretaría de la Marina (Semar).

Las autoridades repatriaron a cinco de los seis mexicanos que murieron en el avionazo de Texas: cuatro marineros y un médico tapatío.

Federico, niño de casi dos años quien fue la sexta víctima, volverá al país cuando Julia, su madre , pueda viajar con él, ya que ella sigue hospitalizada.

En cambio, Miriam, enfermera de vuelo y segunda sobreviviente, evolucionaba favorablemente, según la fundación Michou y Mau

Durante esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la Marina realizará un homenaje a sus cuatro compañeros fallecidos.

El accidente de avión en Galveston

El pasado 22 de diciembre, ocho personas viajaban a bordo de una aeronave de la Marina para trasladar a Fede al Hospital Shriners, debido a severas quemaduras.

La misión humanitaria fue coordinada por la fundación Michou y Mau. El avión despegó a las 18:46 horas del aeropuerto de Mérida, en Yucatán, según datos de Flight Radar, sitio web especializado en seguimiento de vuelos.

Sin embargo, a las 21:01 horas, se perdió el contacto sobre la aeronave, cerca del Aeropuerto Internacional Scholes. La aeronave cayó en la bahía de Galveston.

De las ocho personas que viajaban, solo dos sobrevivieron: Miriam, la enfermera de vuelo, y Julia, la madre del niño fallecido.

