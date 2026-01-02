Ya van 546 réplicas luego del sismo de magnitud 6.5 en Guerrero

GENERANDO AUDIO...

La mayor réplica del sismo en San Marcos Guerrero fue de 4.7. Foto: Cuartoscuro

El sismo de magnitud 6.5, registrado el 2 de enero de 2026 con epicentro cerca de San Marcos, Guerrero, ha acumulado 546 réplicas hasta el corte de las 14:00 horas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). De ese total, las más intensas han superado los 4 grados, sin que hasta ahora se haya presentado un movimiento que amerite una alerta mayor.

De acuerdo con el organismo, el monitoreo continúa de manera permanente en la zona del epicentro y regiones cercanas, ante la posibilidad de nuevas réplicas asociadas al evento principal.

La réplica más fuerte alcanzó magnitud 4.7

El SSN detalló que la réplica de mayor magnitud, de 4.7, se registró a las 11:00 horas, con un epicentro ubicado a 11 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, y a siete kilómetros del epicentro original del sismo de 6.5.

Este movimiento tuvo una profundidad de 7.1 kilómetros, lo que contribuyó a que fuera perceptible, aunque sin generar una nueva alerta sísmica.

Percepción del sismo en estados del país

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el sismo de esta mañana fue percibido de ligera a moderada intensidad en Puebla, Jalisco, Tabasco, Colima, Hidalgo y Michoacán, sin reportes de daños.

En Guanajuato y Chiapas, el movimiento no fue percibido. En Oaxaca y Veracruz, la percepción fue fuerte en varias regiones, lo que derivó en evacuaciones preventivas, sin que hasta el momento se reporten daños mayores.

En Morelos, se reportó percepción moderada, con daños en viviendas en evaluación en los municipios de Amacuzac y Yautepec.

Saldo preliminar en CDMX tras el sismo de 6.5

En la Ciudad de México, el sismo se percibió con intensidad considerable. En la alcaldía Benito Juárez, se reportó el fallecimiento de un hombre de 60 años en la colonia Álamos, ocurrido durante la evacuación de su edificio; la persona tropezó, perdió el conocimiento y posteriormente falleció.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó un saldo preliminar de 12 personas lesionadas, además de la caída de cinco postes y cuatro árboles, así como 18 reportes por falta de suministro eléctrico.

