GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El IMSS reforzó la vigilancia en sus unidades médicas tras el sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este 2 de enero de 2026 en Guerrero, informó el propio Instituto. De acuerdo con el primer reporte oficial, no se registran daños mayores ni afectaciones en la atención a pacientes, aunque sí hubo daños menores en infraestructura en algunas clínicas.

El movimiento telúrico ocurrió a las 07:58 horas y tuvo su epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia del Instituto Mexicano del Seguro Social.

IMSS mantiene operación tras sismo en Guerrero

El Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) del IMSS informó que, tras los recorridos de evaluación, las unidades médicas continúan operando con normalidad. El director general del Instituto, Zoé Robledo, detalló que las revisiones concluyeron sin riesgos para pacientes ni personal médico.

Las afectaciones menores se localizaron principalmente en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 25 de Ometepec y la UMF No. 12 de San Marcos, ambas en Guerrero. Los daños se limitaron a elementos no estructurales, por lo que no fue necesario suspender servicios.

Daños menores y supervisión permanente

Además de Guerrero, las representaciones estatales del IMSS en Oaxaca, Hidalgo, Morelos, Estado de México Poniente y Oriente, así como en Ciudad de México Norte y Sur, realizaron inspecciones preventivas. En estas zonas se detectaron afectaciones menores en plafones, acabados y servicios internos.

En algunos casos, se llevaron a cabo evacuaciones preventivas y ajustes temporales, como el uso de plantas de energía eléctrica, sin que esto afectara la atención médica.

Autoridades descartan víctimas y daños graves

Zoé Robledo reiteró lo señalado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien confirmó que no hay pérdidas humanas ni daños mayores derivados del sismo. Asimismo, los equipos internos de Protección Civil del IMSS permanecen en alerta permanente ante posibles réplicas.

El Instituto aseguró que mantiene comunicación constante con autoridades locales y federales para atender cualquier eventualidad y garantizar la seguridad de derechohabientes y trabajadores.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.