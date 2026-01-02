¿Qué hacer después de un sismo? Pasos clave en las primeras horas y qué revisar en casa

| 13:56 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Recomendaciones después de un sismo. Foto: Cuartoscuro.

Un sismo, como el registrado la mañana de este viernes 2 de enero de 2026 en México, puede generar riesgos incluso después del movimiento. Las primeras horas son clave para prevenir accidentes y reducir posibles afectaciones a la integridad de las personas y a los inmuebles.

Recomendaciones después de un sismo

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recomiendan seguir los siguientes lineamientos después de un sismo:

Acciones inmediatas

  • Mantén la calma y verifica si hay personas lesionadas. Brinda primeros auxilios básicos si es necesario.
  • Aléjate de estructuras dañadas y mantente atento a réplicas.
  • Escucha información oficial por radio o canales gubernamentales; evita difundir rumores.
  • Si estás en zona costera y el sismo fue fuerte, aléjate del mar y sigue indicaciones ante posible alerta de tsunami.

Revisión de seguridad en casa

Antes de reingresar o permanecer en tu vivienda, revisa lo siguiente:

  • Estructura
    • Observa grietas nuevas, inclinaciones, desprendimiento de plafones o muros.
    • Si detectas daños estructurales, no habites el inmueble y solicita una evaluación técnica.
  • Instalaciones
    • Gas: Cierra la llave si percibes olor. No enciendas cerillos ni interruptores.
    • Electricidad: Si hay cables sueltos o chispas, corta la energía desde el interruptor general.
    • Agua: Revisa fugas; cierra la válvula si es necesario.
  • Objetos y mobiliario
    • Asegura muebles, repisas y televisores. Retira vidrios rotos con protección.
    • Evita usar elevadores y despeja rutas de salida.

Revisión más profunda y apoyo técnico

El Cenapred dispone de guías para revisión rápida de vivienda después de sismos, con listas de chequeo y pasos a seguir de forma visual.

Si la vivienda presenta daños —especialmente estructurales—, lo correcto es pedir una evaluación de Protección Civil local o un dictamen profesional antes de volver a usarla.

Medidas preventivas en las horas siguientes

  • No satures líneas telefónicas; prioriza mensajes.
  • Documenta daños con fotos para reportes o seguros.
  • Prepara una mochila de emergencia con agua, documentos, linterna y radio.
  • Reporta riesgos a autoridades locales y sigue indicaciones de Protección Civil.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

Repatrian restos de 5 mexicanos que murieron en avionazo de Galveston, Texas

Nacional

Repatrian restos de 5 mexicanos que murieron en avionazo de Galveston, Texas

Roscas de Reyes gigantes 2026: ¿dónde y a qué hora las partirán?

Nacional

Roscas de Reyes gigantes 2026: ¿dónde y a qué hora las partirán?

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 2 de enero de 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 2 de enero de 2026

Las de hoy | 2 de enero de 2026

Nacional

Las de hoy | 2 de enero de 2026

Etiquetas: