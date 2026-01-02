¿Qué hacer después de un sismo? Pasos clave en las primeras horas y qué revisar en casa
Un sismo, como el registrado la mañana de este viernes 2 de enero de 2026 en México, puede generar riesgos incluso después del movimiento. Las primeras horas son clave para prevenir accidentes y reducir posibles afectaciones a la integridad de las personas y a los inmuebles.
Recomendaciones después de un sismo
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recomiendan seguir los siguientes lineamientos después de un sismo:
Acciones inmediatas
- Mantén la calma y verifica si hay personas lesionadas. Brinda primeros auxilios básicos si es necesario.
- Aléjate de estructuras dañadas y mantente atento a réplicas.
- Escucha información oficial por radio o canales gubernamentales; evita difundir rumores.
- Si estás en zona costera y el sismo fue fuerte, aléjate del mar y sigue indicaciones ante posible alerta de tsunami.
Revisión de seguridad en casa
Antes de reingresar o permanecer en tu vivienda, revisa lo siguiente:
- Estructura
- Observa grietas nuevas, inclinaciones, desprendimiento de plafones o muros.
- Si detectas daños estructurales, no habites el inmueble y solicita una evaluación técnica.
- Instalaciones
- Gas: Cierra la llave si percibes olor. No enciendas cerillos ni interruptores.
- Electricidad: Si hay cables sueltos o chispas, corta la energía desde el interruptor general.
- Agua: Revisa fugas; cierra la válvula si es necesario.
- Objetos y mobiliario
- Asegura muebles, repisas y televisores. Retira vidrios rotos con protección.
- Evita usar elevadores y despeja rutas de salida.
Revisión más profunda y apoyo técnico
El Cenapred dispone de guías para revisión rápida de vivienda después de sismos, con listas de chequeo y pasos a seguir de forma visual.
Si la vivienda presenta daños —especialmente estructurales—, lo correcto es pedir una evaluación de Protección Civil local o un dictamen profesional antes de volver a usarla.
Medidas preventivas en las horas siguientes
- No satures líneas telefónicas; prioriza mensajes.
- Documenta daños con fotos para reportes o seguros.
- Prepara una mochila de emergencia con agua, documentos, linterna y radio.
- Reporta riesgos a autoridades locales y sigue indicaciones de Protección Civil.