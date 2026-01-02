GENERANDO AUDIO...

Recomendaciones después de un sismo. Foto: Cuartoscuro.

Un sismo, como el registrado la mañana de este viernes 2 de enero de 2026 en México, puede generar riesgos incluso después del movimiento. Las primeras horas son clave para prevenir accidentes y reducir posibles afectaciones a la integridad de las personas y a los inmuebles.

Recomendaciones después de un sismo

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recomiendan seguir los siguientes lineamientos después de un sismo:

Acciones inmediatas

Mantén la calma y verifica si hay personas lesionadas. Brinda primeros auxilios básicos si es necesario.

Aléjate de estructuras dañadas y mantente atento a réplicas.

Escucha información oficial por radio o canales gubernamentales; evita difundir rumores.

Si estás en zona costera y el sismo fue fuerte, aléjate del mar y sigue indicaciones ante posible alerta de tsunami.

Revisión de seguridad en casa

Antes de reingresar o permanecer en tu vivienda, revisa lo siguiente:

Estructura Observa grietas nuevas , inclinaciones, desprendimiento de plafones o muros. Si detectas daños estructurales , no habites el inmueble y solicita una evaluación técnica.

Instalaciones Gas: Cierra la llave si percibes olor. No enciendas cerillos ni interruptores. Electricidad: Si hay cables sueltos o chispas, corta la energía desde el interruptor general. Agua: Revisa fugas; cierra la válvula si es necesario.

Objetos y mobiliario Asegura muebles, repisas y televisores. Retira vidrios rotos con protección. Evita usar elevadores y despeja rutas de salida.



Revisión más profunda y apoyo técnico

El Cenapred dispone de guías para revisión rápida de vivienda después de sismos, con listas de chequeo y pasos a seguir de forma visual.

Si la vivienda presenta daños —especialmente estructurales—, lo correcto es pedir una evaluación de Protección Civil local o un dictamen profesional antes de volver a usarla.

Medidas preventivas en las horas siguientes

No satures líneas telefónicas; prioriza mensajes.

Documenta daños con fotos para reportes o seguros.

Prepara una mochila de emergencia con agua, documentos, linterna y radio.

Reporta riesgos a autoridades locales y sigue indicaciones de Protección Civil.