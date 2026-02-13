¿Cuáles son los requisitos para acceder a la Vivienda para el Bienestar de Infonavit?

GENERANDO AUDIO...

Vivienda para el Bienestar de Infonavit. Foto: Getty.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) continúa con la entrega de casas como parte del programa Vivienda para el Bienestar. Para que las personas derechohabientes puedan acceder a una de ellas, el instituto contempla condiciones y requisitos.

Las casas ofrecidas por el programa Vivienda para el Bienestar tienen un costo aproximado de 600 mil pesos, muy por debajo de su valor comercial, que supera el millón de pesos.

Requisitos del Infonavit para Vivienda del Bienestar

Los trabajadores derechohabientes que desean participar en el programa Vivienda para el Bienestar deben cumplir estos criterios establecidos por el Infonavit:

Ingresos: Percibir entre uno y dos salarios mínimos mensuales, según lo especificado por las autoridades del instituto.

Credencialización y antigüedad : Contar con un crédito Infonavit vigente o estar registrado y con al menos seis meses de antigüedad laboral.

: Contar con un crédito Infonavit vigente o estar registrado y con al menos seis meses de antigüedad laboral. Situación habitacional : No contar con otra vivienda propia ni con otro crédito hipotecario vigente del Infonavit.

: No contar con otra vivienda propia ni con otro crédito hipotecario vigente del Infonavit. Edad: En algunos casos el Infonavit señala que los interesados deben tener entre 20 y 35 años, cuando se trata de la vivienda como primera opción de adquisición.

Estos requisitos se complementan con la necesidad de mantener actualizada la información de contacto en la plataforma oficial Mi Cuenta Infonavit, ya que el instituto contactará directamente a los preseleccionados mediante correo electrónico, mensajes de texto o carta postal para informarles sobre el avance del trámite.

Documentos necesarios para Vivienda para el Bienestar del Infonavit

Para solicitar el acceso a una vivienda dentro de Vivienda para el Bienestar del Infonavit, los interesados deben presentar un conjunto de documentos que permiten validar su elegibilidad, entre los cuales se encuentran:

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Identificación oficial vigente con fotografía.

Certificado de no propiedad de vivienda.

Carta de no derechohabiencia o constancia de crédito Infonavit donde se refleje la situación actual.

Comprobante de domicilio reciente y, en su caso, de estado civil.

Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos que respalde que perciben entre uno y dos salarios mínimos mensuales.

Si aplica, certificado de discapacidad emitido por una institución pública.

La documentación señalada es obligatoria para iniciar el registro y avanzar en el proceso de precalificación ante el Infonavit.

¿Cómo son las viviendas del Bienestar?

Las casas ofrecidas por el programa Vivienda para el Bienestar del Infonavit tienen una superficie aproximada de 60 metros cuadrados y están diseñadas con:

Dos recámaras

Sala

Comedor

Cocina

Estas viviendas se ubican con servicios básicos y, según el programa, cumplen con las normas de calidad y seguridad establecidas por el instituto.