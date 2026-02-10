Cuaresma 2026: cuándo empieza, cuánto dura y por qué no se come carne

GENERANDO AUDIO...

El Miércoles de Ceniza inicia la Cuaresma. Foto: Cuartoscuro

La Cuaresma, una de las temporadas más importantes para miles de católicos en el mundo, está por comenzar con la llegada del Miércoles de Ceniza el próximo 18 de febrero. Uno TV te dice cuánto tiempo dura y por qué no se come carne durante este periodo.

¿Cuándo inicia la Cuaresma?

La Cuaresma 2026 comenzará el miércoles 18 de febrero, pues es el día en que se coloca la ceniza en cientos de templos católicos. El Miércoles de Ceniza, año con año, marca el comienzo de los 40 días previos a la celebración de la Semana Santa.

La Cuaresma 2026 terminará el 2 de abril, al atardecer del Jueves Santo, según el sitio de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.

¿Por qué no se come carne durante la Cuaresma?

Durante el tiempo de Cuaresma existen días en donde se evita el consumo de carnes rojas al tratarse de momentos de ayuno. Los católicos, principalmente, evitan consumir carne el Miércoles de Ceniza y los viernes de Semana Santa. Así como, al menos, Jueves y Viernes Santos.

De acuerdo con el portal Desde la Fe, los fieles deben “abstenerse de comer carne y limitar la cantidad de alimentos… como una forma de penitencia y preparación espiritual. Además, se recomienda el ayuno, junto con la abstinencia, todos los viernes de Cuaresma”.

¿Qué es la Cuaresma?

La Cuaresma es el tiempo en el Calendario Litúrgico que marca los 40 días previos a la Pascua, en donde se realiza, también, una preparación espiritual para la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

