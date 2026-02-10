Concesiones mineras en México: quién las otorga y en qué casos se revocan

GENERANDO AUDIO...

El gobierno recuperará concesiones de 200 minas. Foto: Cuartoscuro. Ilustrativa.

Las concesiones mineras son otorgadas por el Gobierno de México bajo ciertos requisitos. Pueden ser revocadas o anuladas ante vulneraciones al medio ambiente u otros incumplimientos.

El pasado 9 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que recuperarán 200 concesiones mineras porque no tienen actividad productiva.

“No estaban en producción y pues mejor que se regresen. Ellos mismos voluntariamente las devuelven, no hay ningún acto de la autoridad, sino que de manera voluntaria se regresan a petición obviamente.”

Las empresas mineras devolverán “voluntariamente” sus concesiones, aunque el gobierno mexicano tiene las facultades para quitarles los permisos.

¿Qué dice la ley sobre las concesiones mineras?

Las concesiones mineras son acuerdos que “confieren el derecho a explorar y explotar los minerales o sustancias que en el título respectivo se señalen”, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Minera.

La explotación del litio no puede concesionarse, debido a que este mineral estratégico fue declarado como patrimonio de la Nación por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en 2022.

El artículo 6 establece que la Secretaría de Economía es la única instancia encargada de concesionar “la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias.”

A su vez, el artículo 55 indica que dicha dependencia puede cancelar las concesiones por los siguientes motivos:

No pagar contribuciones 2 años consecutivos Incumplir con entrega de informes de dos a cinco años No iniciar los trabajos de exploración o explotación a tiempo Inactividad por dos años seguidos No presentar Plan de Cierre No tener una concesión de agua vigente para uso industrial Generar riesgo o provocar daño ambiental grave Otras infracciones

De igual forma, las leyes vigentes declaran la nulidad de cualquier concesión por:

Violación de derechos constitucionales de terceros Otorgarla contra lo establecido en la Ley Minera No incluir una consulta a pueblos indígenas involucrados Defectos graves de procedimiento Incumplir las normas ambientales

¿Cómo se entregan las concesiones mineras?

El artículo 15 de la Ley Minera señala que las concesiones mineras tienen una duración de 30 años. Los primeros cinco se destinan a actividades preoperativas.

Además, los concesionarios pueden solicitar una única prórroga para ampliarla por 25 años. Esta se aprobará cuando sus titulares no incumplan alguna de las reglas de cancelación.

Estos son los pasos para entregar una concesión minera:

El interesado presenta la solicitud con documentación a la Secretaría de Economía. La dependencia verídica que la superficie solicitada esté disponible y que no haya incompatibilidad con otras concesiones o zonas prohibidas. Una vez aprobada, la concesión queda inscrita en el Registro Público de Minería. El concesionario recibe un documento que faculta la explotación minera.

Sheinbaum continúa la estrategia de AMLO

En septiembre del 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, hasta ese momento, su Gobierno no había otorgado nuevas concesiones, como una medida contra la entrega excesiva que se dio en años anteriores.

Claudia Sheinbaum mantuvo la misma política de su antecesor. En junio del 2025, aseguró que su administración no daría concesiones.

“No va a haber concesiones nuevas… serán revisados ambientalmente antes de cualquier autorización”, destacó.

