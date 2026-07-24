Cuatro de cada 10 personas cambiaron sus hábitos por miedo a la delincuencia: Inegi

| 10:02 | Bryan Rivera González | UnoTV
Inseguridad en México: baja la percepción, pero 4 de 10 personas cambian hábitos por delincuencia hasta junio 2026
La gente se sintió más insegura en los cajeros automáticos. Foto: Cuartoscuro

La percepción de inseguridad en México disminuyó entre marzo y junio de este 2026, aunque eso no evitó que cuatro de cada 10 personas tuvieran que cambiar sus hábitos por temor a sufrir algún delito.

Para junio, el 59.8% de la población mayor de 18 años consideró que era inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Representa una disminución de 3.4 puntos porcentuales respecto al mismo mes pero del 2025, cuando la percepción era del 63.2%. También bajó en comparación con marzo del 2026, cuando la percepción fue del 61.5%.

En junio, un 65.6% de las mujeres y 52.6% de hombres consideraron que su ciudad era insegura.

En 12 de las 91 ciudades analizadas hubo una percepción de inseguridad a la baja entre marzo y junio del 2026; en seis urbes incrementó la percepción, mientras que 73 áreas urbanas no se registraron cambios significativos.

Cambios de hábitos por percepción de inseguridad en junio 2026

El 42% de la población encuestada manifestó que dejó de llevar cosas de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a algún delito.

De igual forma, el 38.2% evitó que los menores de edad salieran solos de su hogar, mientras que el 35.9% dejó de caminar de noche por los alrededores de su vivienda.

En cambio, un 22.5% de la población encuestada por el Inegi dejó de visitar a parientes o amigos en sus ciudades.

Cinco ciudades con mayor percepción de inseguridad

  • Irapuato, Guanajuato (91.2%)
  • Culiacán, Sinaloa (90.8%)
  • Reynosa, Tamaulipas (86.6%)
  • Villahermosa, Tabasco (84.2%)
  • Uruapan, Michoacán (83.1%)

Cinco ciudades y alcaldías con menos percepción de inseguridad

  • San Pedro Garza, Nuevo León (10.6%)
  • Piedras Negras, Coahuila (13.9%)
  • Saltillo, Coahuila (16.9%)
  • San Nicolás de la Garza, Nuevo León (16.9%)
  • Benito Juárez, Ciudad de México (17.4%)

¿En dónde se sintieron más inseguras las personas?

  • Cajero automático en la vía pública (70.3% de personas encuestadas)
  • Calle (63.4%)
  • Transporte público (62.4%)
  • Carretera (56.3%)
  • Banco (53.4%)
  • Mercado (46.9%)
  • Parque o centro recreativo (45.4%)
  • Automóvil (32.6%)
  • Centro comercial (32.1%)
  • Trabajo (26.9%)
  • Casa (15.8%)
  • Escuela (14.3%)

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