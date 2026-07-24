Cuatro de cada 10 personas cambiaron sus hábitos por miedo a la delincuencia: Inegi
La percepción de inseguridad en México disminuyó entre marzo y junio de este 2026, aunque eso no evitó que cuatro de cada 10 personas tuvieran que cambiar sus hábitos por temor a sufrir algún delito.
Para junio, el 59.8% de la población mayor de 18 años consideró que era inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Representa una disminución de 3.4 puntos porcentuales respecto al mismo mes pero del 2025, cuando la percepción era del 63.2%. También bajó en comparación con marzo del 2026, cuando la percepción fue del 61.5%.
En junio, un 65.6% de las mujeres y 52.6% de hombres consideraron que su ciudad era insegura.
En 12 de las 91 ciudades analizadas hubo una percepción de inseguridad a la baja entre marzo y junio del 2026; en seis urbes incrementó la percepción, mientras que 73 áreas urbanas no se registraron cambios significativos.
Cambios de hábitos por percepción de inseguridad en junio 2026
El 42% de la población encuestada manifestó que dejó de llevar cosas de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a algún delito.
De igual forma, el 38.2% evitó que los menores de edad salieran solos de su hogar, mientras que el 35.9% dejó de caminar de noche por los alrededores de su vivienda.
En cambio, un 22.5% de la población encuestada por el Inegi dejó de visitar a parientes o amigos en sus ciudades.
Cinco ciudades con mayor percepción de inseguridad
- Irapuato, Guanajuato (91.2%)
- Culiacán, Sinaloa (90.8%)
- Reynosa, Tamaulipas (86.6%)
- Villahermosa, Tabasco (84.2%)
- Uruapan, Michoacán (83.1%)
Cinco ciudades y alcaldías con menos percepción de inseguridad
- San Pedro Garza, Nuevo León (10.6%)
- Piedras Negras, Coahuila (13.9%)
- Saltillo, Coahuila (16.9%)
- San Nicolás de la Garza, Nuevo León (16.9%)
- Benito Juárez, Ciudad de México (17.4%)
¿En dónde se sintieron más inseguras las personas?
- Cajero automático en la vía pública (70.3% de personas encuestadas)
- Calle (63.4%)
- Transporte público (62.4%)
- Carretera (56.3%)
- Banco (53.4%)
- Mercado (46.9%)
- Parque o centro recreativo (45.4%)
- Automóvil (32.6%)
- Centro comercial (32.1%)
- Trabajo (26.9%)
- Casa (15.8%)
- Escuela (14.3%)
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