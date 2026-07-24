Seis de cada 10 personas aún se sienten inseguras en su ciudad, revela Inegi

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La percepción de inseguridad baja en México. Foto: Getty

La percepción de inseguridad en México disminuyó durante junio de 2026, al ubicarse en 59.8% entre la población de 18 años y más que reside en 91 áreas urbanas del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi. Aunque el indicador registró una reducción respecto a marzo de este año y al mismo mes de 2025, seis de cada 10 personas todavía consideran que vivir en su ciudad es inseguro.

Los resultados de la ENSU muestran que el porcentaje de personas que perciben inseguridad pasó de 61.5% en marzo de 2026 a 59.8% en junio de 2026. En comparación con junio de 2025, cuando el indicador fue de 63.2%, también se observó una disminución estadísticamente significativa.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en junio 2026, 59.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:



🚺 65.6%

🚹 52.6%



Las ciudades con mayor percepción de… pic.twitter.com/cAc1Nmh7Qr — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 24, 2026

Durante este periodo, 18 áreas urbanas presentaron cambios significativos en la percepción ciudadana: 12 registraron reducciones y seis reportaron incrementos.

Percepción de inseguridad en México: mujeres reportan mayor sensación de riesgo

La ENSU también identificó diferencias entre mujeres y hombres. En junio de 2026, 65.6% de las mujeres consideró inseguro vivir en su ciudad, mientras que entre los hombres el porcentaje fue de 52.6%.

Entre las ciudades donde aumentó la percepción de inseguridad entre marzo y junio destacan:

San Pedro Garza García , de 4.4% a 10.6%

, de a Los Mochis , de 21.1% a 31.2%

, de a Apodaca, de 26.1% a 33.4%

Por el contrario, las mayores reducciones se registraron en:

Ciudad Nezahualcóyotl , de 55.5% a 41.3%

, de a Nuevo Laredo , de 34.8% a 26.5%

, de a Zapopan, de 70.8% a 54.1%

En cuanto a los espacios donde la población manifestó sentirse más insegura, los cajeros automáticos ubicados en la vía pública encabezaron la lista con 70.3%, seguidos por:

Las calles , con 63.4%

, con El transporte público , con 62.4%

, con Las carreteras, con 56.3%

ENSU 2026: delitos, hábitos y confianza en autoridades

Respecto a las expectativas para los próximos 12 meses, 32.8% de la población consideró que la situación de la delincuencia e inseguridad seguirá igual de mal en su ciudad, mientras que 24.3% estimó que empeorará. En contraste, 23.5% opinó que mejorará y 18.2% dijo que permanecerá igual de bien.

Sobre las conductas delictivas o antisociales observadas cerca de sus viviendas durante el segundo trimestre de 2026, las más mencionadas fueron:

Consumo de alcohol en las calles , con 58.1%

, con Robos o asaltos , con 46.0%

, con Venta o consumo de drogas , con 38.5%

, con Vandalismo en viviendas o negocios , con 37.8%

, con Disparos frecuentes con armas, con 34.1%

La encuesta también reportó que 40.2% de la población tuvo algún conflicto o enfrentamiento directo con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, personal de establecimientos o autoridades de gobierno durante el segundo trimestre de 2026.

El temor a ser víctima de un delito también modificó hábitos cotidianos. Según la ENSU, 42.0% de la población dejó de portar objetos de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito; 38.2% cambió las rutinas para permitir que menores salieran sin compañía; 35.9% modificó sus hábitos para caminar de noche cerca de su vivienda y 22.5% redujo las visitas a familiares o amistades.

Marina, la de mejor reputación

En cuanto al desempeño de las instituciones de seguridad pública, la Marina obtuvo el mayor nivel de percepción positiva, con 84.4% de opiniones que calificaron su trabajo como muy o algo efectivo. Le siguieron el Ejército con 82.1%, la Fuerza Aérea Mexicana con 81.0%, la Guardia Nacional con 72.8%, la policía estatal con 54.1% y la policía preventiva municipal con 50.7%.

La encuesta también identificó que los principales problemas reportados por la población fueron los baches en calles y avenidas (83.4%), las fallas y fugas en el suministro de agua potable (65.4%) y las coladeras tapadas por acumulación de desechos (60.4%).

En materia de corrupción, 13.6% de la población tuvo contacto con autoridades de seguridad pública durante el primer semestre de 2026 y, de ese grupo, 45.6% afirmó haber experimentado al menos un acto de corrupción.

Finalmente, el Inegi estimó que durante el primer semestre de 2026 31.0% de los hogares tuvo al menos una víctima de delitos como robo de vehículo, robo a casa habitación, asalto en calle o transporte público, extorsión, fraude u otros robos.

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