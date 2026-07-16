Cuatro de cada 10 personas en prisión no tienen sentencia en México: Inegi

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Prisión. Foto: Cuartoscuro

Cuatro de cada 10 personas en prisión en México permanecían sin sentencia al cierre de 2025, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatales (CNSIPEF-E) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El organismo informó que 42.2% de las personas privadas de la libertad no contaba con una resolución judicial, mientras que 57.8% ya tenía sentencia.

Durante 2025, 157,457 personas ingresaron a los centros penitenciarios (para adultos) y centros especializados (para adolescentes):

▪️2,693 a los centros penitenciarios federales

▪️154,764 a los centros penitenciarios estatales y centros especializados



Las entidades federativas… pic.twitter.com/peBgMlOMxy — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 16, 2026

El censo indica que al cierre de 2025 había 231 mil 436 personas privadas de la libertad o internadas en centros penitenciarios y especializados del país. De ese total, 97 mil 722 no tenían sentencia y 133 mil 714 sí contaban con ella. En los centros penitenciarios federales, el porcentaje de personas sin sentencia fue de 27.9%, mientras que en los centros estatales ascendió a 43.6%.

De acuerdo con el Inegi, entre las mujeres privadas de la libertad el porcentaje sin sentencia fue de 52.6%, en tanto que entre los hombres fue de 41.5%.

Personas privadas de la libertad en México durante 2025

El informe señala que durante 2025 se contabilizaron:

231 mil 436 personas privadas de la libertad o internadas

privadas de la libertad o internadas 229 mil 682 correspondieron a personas adultas

correspondieron a personas adultas mil 754 fueron adolescentes

fueron adolescentes 20 mil 411 estaban en centros penitenciarios federales

estaban en centros penitenciarios federales 211 mil 25 permanecían en centros penitenciarios estatales

Asimismo, el Inegi reportó que 14 mil 260 personas privadas de la libertad eran mujeres, equivalentes al 6.2% del total, mientras que 217 mil 176 eran hombres, lo que representó el 93.8%. La tasa nacional fue de 186.3 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes.

Las entidades con mayor número de personas privadas de la libertad fueron:

Estado de México: 37 mil 661

Sonora: 15 mil 796

Baja California: 14 mil 745

Jalisco: 13 mil 916

Nuevo León: 11 mil 276

Aumentaron los ingresos a centros penitenciarios

El censo también informó que durante 2025 ingresaron 157 mil 457 personas a centros penitenciarios y especializados del país, lo que representó un incremento de 19.2% respecto a 2024, considerando que para ese año no se incluyeron datos de personas adultas de la Ciudad de México.

Del total de ingresos:

155 mil 579 fueron personas adultas

fueron personas adultas mil 878 fueron adolescentes

fueron adolescentes 9.2% correspondió a mujeres

correspondió a mujeres 90.8% correspondió a hombres

Las entidades con el mayor número de ingresos fueron:

Baja California , con 21 mil 62 personas

, con Estado de México , con 18 mil 589

, con Sonora, con 15 mil 617.

Respecto a los antecedentes penales, el Inegi informó que 76.2% de las personas ingresadas no tenía antecedentes, 21.3% sí contaba con ellos y en 2.5% de los casos no fue posible identificar esa condición.

Centros penitenciarios estatales registran mayor ocupación

El informe también muestra que la tasa nacional de ocupación fue de 112.8 personas por cada 100 espacios disponibles. En los centros penitenciarios federales la ocupación fue de 72.4 personas por cada 100 espacios, mientras que en los estatales alcanzó 119.2 personas por cada 100 espacios disponibles.

El Inegi precisó que la información forma parte de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatales 2026, cuyo objetivo es generar datos sobre la gestión y desempeño de los centros penitenciarios para apoyar el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en la materia.

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