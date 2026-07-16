Inegi: Mil 878 adolescentes ingresaron a centros especializados en 2025; entradas a prisiones subieron 19.2%

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Aspecto de tutelar para menores en Acapulco. Foto: Cuartoscuro

En México, mil 878 adolescentes ingresaron a centros especializados de internamiento durante 2025, como parte de las 157 mil 457 personas que entraron a centros penitenciarios y especializados del país, una cifra que representó un incremento de 19.2% respecto a 2024, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos forman parte del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEF-E) 2026, que ofrece un panorama sobre la operación y desempeño de las prisiones y centros de internamiento en México.

Durante 2025, 157,457 personas ingresaron a los centros penitenciarios (para adultos) y centros especializados (para adolescentes):

▪️2,693 a los centros penitenciarios federales

▪️154,764 a los centros penitenciarios estatales y centros especializados



Las entidades federativas… pic.twitter.com/peBgMlOMxy — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 16, 2026

Casi 2 mil adolescentes ingresaron a centros especializados

Del total de personas que ingresaron a centros penitenciarios y especializados en 2025, 155 mil 579 fueron personas adultas y mil 878 correspondieron a adolescentes. Además, 2 mil 693 ingresos se registraron en centros penitenciarios federales y 154 mil 764 en centros estatales y especializados.

El Inegi precisó que el aumento de 19.2% en los ingresos se calculó respecto a 2024, año en el que no se incluyeron datos de personas adultas de la Ciudad de México.

Más de 157 mil personas ingresaron a centros penitenciarios en 2025

El censo muestra que el sistema penitenciario y de internamiento recibió a 157 mil 457 personas durante el año pasado. Del total de ingresos:

155 mil 579 fueron personas adultas.

Mil 878 fueron adolescentes.

El 9.2% correspondió a mujeres.

El 90.8% correspondió a hombres.

Asimismo, el Inegi informó que 76.2% de las personas ingresadas no tenía antecedentes penales, mientras que 21.3% sí contaba con ellos y en 2.5% de los casos no fue posible identificar esa condición.

Baja California encabezó los ingresos a prisiones

Las entidades con el mayor número de personas ingresadas a centros penitenciarios y especializados durante 2025 fueron:

Baja California: 21 mil 62 personas.

21 mil 62 personas. Estado de México: 18 mil 589.

18 mil 589. Sonora: 15 mil 617.

Más de 231 mil personas estaban privadas de la libertad al cierre de 2025

El censo también reportó que al cierre de 2025 había 231 mil 436 personas privadas de la libertad o internadas en centros penitenciarios y especializados del país. De ellas, 229 mil 682 eran personas adultas y mil 754 adolescentes.

Del total de personas privadas de la libertad:

14 mil 260 eran mujeres, equivalentes al 6.2%.

217 mil 176 eran hombres, es decir, el 93.8%.

La tasa nacional fue de 186.3 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes.

Cuatro de cada 10 personas en prisión no tenían sentencia

El Inegi también reveló que 42.2% de las personas privadas de la libertad o internadas en México no contaba con una sentencia al cierre de 2025, mientras que 57.8% sí la tenía.

En los centros penitenciarios federales, el porcentaje de personas sin sentencia fue de 27.9%, mientras que en los centros estatales ascendió a 43.6%. Entre las mujeres privadas de la libertad, el porcentaje sin sentencia llegó a 52.6%, frente al 41.5% de los hombres.

Centros estatales superan su capacidad

La tasa nacional de ocupación fue de 112.8 personas privadas de la libertad por cada 100 espacios disponibles. En los centros penitenciarios federales la tasa fue de 72.4, mientras que en los estatales alcanzó 119.2 personas por cada 100 espacios disponibles.

El Inegi señaló que la información del censo busca contribuir al diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas relacionadas con el sistema penitenciario y los centros especializados de internamiento en México.

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