Nuevos audios revelan que Marina del Pilar acordó reunirse con autoridades de EE. UU. en Panamá

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El periodista Héctor de Mauleón reveló en su más reciente columna en El Universal dos nuevos audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, en los que acuerda sostener una reunión con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) durante el mes de agosto en Panamá.

Las grabaciones corresponden a conversaciones entre la mandataria estatal y un presunto intermediario de autoridades estadounidenses, en las que buscan alcanzar acuerdos con el gobierno de ese país para recuperar su visa y obtener apoyo ante supuestos cargos que podrían ser presentados en su contra.

Revelan nuevos audios de la gobernadora Marina de Pilar

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California. Foto: Cuartoscuro.

En uno de los audios, el presunto intermediario de autoridades estadounidenses le dice a la gobernadora Marina del Pilar que la reunión serviría para corroborar la información que la gobernadora pudiera proporcionar con los datos que ya tendrían las autoridades estadounidenses.

En esa conversación, el interlocutor señala que, tras ese encuentro, podrían avanzar en distintos temas relacionados con su situación migratoria y otros asuntos legales. También pregunta si prefería que la reunión se realizara en Tijuana o en Miami, a lo que Marina del Pilar responde que en Tijuana. Posteriormente, el intermediario le indica que el encuentro sería directamente con el FBI y que informaría a su equipo sobre la respuesta de la gobernadora.

Nuevos audios revelan que Marina del Pilar acordó reunirse con el FBI en Panamá. Mi columna de hoy en @El_Universal_Mx.

👇 https://t.co/MKXPzINhO5 — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) July 16, 2026

En una segunda grabación, el mismo intermediario comunica que la primera reunión había sido autorizada para realizarse a finales de agosto en Panamá.

Según el audio difundido, el interlocutor explica que:

La reunión habría sido autorizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado.

Panamá fue elegido como un lugar “neutral”.

El objetivo era evitar que el encuentro se realizara en Estados Unidos o México y reducir el riesgo de filtraciones.

En la conversación, la gobernadora de Baja California pregunta si sus abogados podrían acompañarla y cómo sería la dinámica del encuentro. También afirma que había dado seguimiento “institucional” al tema y solicita que cualquier comunicación posterior pudiera realizarse con su representación legal para darle formalidad al proceso.

Cronología del caso Marina del Pilar y audios filtrados

La difusión de nuevos audios relacionados con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se suma a una serie de publicaciones, filtraciones y posicionamientos públicos que han marcado el desarrollo del caso durante las últimas semanas.

El pasado 22 junio, el periodista Héctor de Mauleón publicó una primera grabación en la que, según la columna, Marina del Pilar buscaba establecer contacto con autoridades estadounidenses mediante presuntos intermediarios para atender su situación tras la cancelación de su visa.

Después de la difusión de esas grabaciones, la gobernadora reconoció que sostuvo conversaciones con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades de Estados Unidos, aunque afirmó que nunca acreditaron formalmente esa representación.

La mandataria sostuvo que los contactos se realizaron dentro del marco de la cooperación institucional en materia de seguridad entre Baja California y autoridades de México y Estados Unidos, y negó haber cometido alguna irregularidad.

Tras la difusión de los audios, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fueron consultados sobre el caso.

El Gobierno federal señaló que, con la información disponible hasta ese momento, no se advertía la comisión de un delito derivado de las conversaciones atribuidas a la gobernadora, por lo que no existían elementos para iniciar una investigación en su contra.

Posteriormente, Marina del Pilar calificó la difusión de los audios como una “trampa” y responsabilizó públicamente al exgobernador Jaime Bonilla de estar detrás de las filtraciones.

La gobernadora sostuvo que las conversaciones privadas fueron obtenidas y difundidas con el propósito de afectar su imagen pública.

Jaime Bonilla rechazó esas acusaciones y negó haber filtrado las grabaciones. Además, reiteró los señalamientos que previamente había realizado contra la actual administración estatal en distintas entrevistas públicas.

Mientras tanto, este 16 de julio, Héctor de Mauleón difundió una nueva entrega con dos audios adicionales en los que, según la publicación, se documenta un presunto acuerdo para que Marina del Pilar sostuviera una reunión con representantes del DHS y el FBI en Panamá durante el mes de agosto.

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