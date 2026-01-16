Guía rápida: cómo revisar tu vivienda tras un sismo para evitar accidentes
Después de un sismo, como el de esta madrugada, autoridades del Gobierno de México recomiendan revisar las condiciones de la vivienda y seguir medidas básicas de seguridad, ya que pueden presentarse réplicas. Mantener la calma y actuar con orden ayuda a reducir riesgos y evitar accidentes posteriores.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y Protección Civil señalan que los principales peligros tras un movimiento telúrico ocurren después del sismo, cuando las personas regresan a sus casas sin revisar posibles daños.
Qué revisar en tu casa después de un sismo
Antes de volver a usar tu vivienda, las autoridades recomiendan verificar lo siguiente:
- No regreses al inmueble si detectas daños estructurales visibles
- Revisa que no haya olor a gas; si lo percibes, ventila y cierra la llave
- No enciendas cerillos, velas ni aparatos eléctricos hasta descartar fugas
- Usa el teléfono solo para emergencias
- Enciende el radio para mantenerte informado y seguir indicaciones oficiales
Evita accidentes y cuida a tu familia
Para disminuir riesgos adicionales, se recomienda:
- Evitar tocar cables sueltos o caídos
- Reportar incendios o riesgo de incendio de inmediato
- Verificar si hay personas lesionadas y solicitar atención médica si es necesario
- Limpiar líquidos flamables o tóxicos derramados
- No consumir alimentos ni bebidas hasta confirmar que estén en buen estado
Si el servicio eléctrico está suspendido, usa linternas de batería y evita fumar hasta asegurarte de que no exista fuga de gas. En caso de estar con infantes, explícales lo ocurrido de manera sencilla y ayúdales a mantenerse tranquilos.
Cuándo pedir ayuda especializada
De acuerdo con especialistas de la UNAM, grietas diagonales en muros, desplomes parciales o dudas sobre la estabilidad del inmueble son señales para solicitar una revisión técnica. Protección Civil y organismos especializados pueden realizar evaluaciones gratuitas.
Las autoridades reiteran que la prevención y la calma son clave para evitar accidentes después de un sismo.
