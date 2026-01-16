Guía rápida: cómo revisar tu vivienda tras un sismo para evitar accidentes

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Después de un sismo, como el de esta madrugada, autoridades del Gobierno de México recomiendan revisar las condiciones de la vivienda y seguir medidas básicas de seguridad, ya que pueden presentarse réplicas. Mantener la calma y actuar con orden ayuda a reducir riesgos y evitar accidentes posteriores.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y Protección Civil señalan que los principales peligros tras un movimiento telúrico ocurren después del sismo, cuando las personas regresan a sus casas sin revisar posibles daños.

Qué revisar en tu casa después de un sismo

Antes de volver a usar tu vivienda, las autoridades recomiendan verificar lo siguiente:

No regreses al inmueble si detectas daños estructurales visibles

si detectas daños estructurales visibles Revisa que no haya olor a gas ; si lo percibes, ventila y cierra la llave

; si lo percibes, ventila y cierra la llave No enciendas cerillos, velas ni aparatos eléctricos hasta descartar fugas

hasta descartar fugas Usa el teléfono solo para emergencias

Enciende el radio para mantenerte informado y seguir indicaciones oficiales

Evita accidentes y cuida a tu familia

Para disminuir riesgos adicionales, se recomienda:

Evitar tocar cables sueltos o caídos

Reportar incendios o riesgo de incendio de inmediato

de inmediato Verificar si hay personas lesionadas y solicitar atención médica si es necesario

y solicitar atención médica si es necesario Limpiar líquidos flamables o tóxicos derramados

derramados No consumir alimentos ni bebidas hasta confirmar que estén en buen estado

Si el servicio eléctrico está suspendido, usa linternas de batería y evita fumar hasta asegurarte de que no exista fuga de gas. En caso de estar con infantes, explícales lo ocurrido de manera sencilla y ayúdales a mantenerse tranquilos.

Cuándo pedir ayuda especializada

De acuerdo con especialistas de la UNAM, grietas diagonales en muros, desplomes parciales o dudas sobre la estabilidad del inmueble son señales para solicitar una revisión técnica. Protección Civil y organismos especializados pueden realizar evaluaciones gratuitas.

Las autoridades reiteran que la prevención y la calma son clave para evitar accidentes después de un sismo.

