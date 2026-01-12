Cómo limpiar la papelera del celular y liberar espacio de forma segura

GENERANDO AUDIO...

Quedarse sin espacio en el celular es un problema común que puede provocar fallas en aplicaciones, lentitud del sistema e incluso impedir la instalación de actualizaciones. Aunque muchos usuarios creen que basta con borrar fotos o videos, la realidad es que gran parte del almacenamiento sigue ocupado si no se eliminan correctamente los archivos.

De acuerdo con el blog especializado en tecnología Lifewire, en sistemas como Android no existe una papelera centralizada, como ocurre en las computadoras.

En su lugar, cada aplicación maneja su propia carpeta de eliminados, esto significa que, aunque el usuario borre un archivo, este puede permanecer almacenado durante varios días en la papelera de la app correspondiente, ocupando espacio innecesario.

Aplicaciones como Google Fotos, Files, Gmail o Google Drive conservan los archivos eliminados por un periodo determinado antes de borrarlos de forma definitiva.

Por ello, Lifewire recomienda revisar y vaciar la papelera de cada una de estas apps para liberar memoria real en el dispositivo.

Usa las herramientas oficiales para limpiar archivos

El medio también señala que una de las formas más seguras de recuperar espacio en Android es utilizar Files by Google, una aplicación que identifica archivos basura, documentos duplicados, descargas antiguas y contenido pesado que ya no es necesario, esta herramienta permite eliminar archivos de forma selectiva y reduce el riesgo de borrar información importante.

Por su parte, el medio WIRED señala que tanto Android como iOS cuentan con administradores de almacenamiento integrados que muestran qué tipo de contenido ocupa más espacio, como apps, fotos, videos o archivos temporales. Acceder a estas secciones desde el menú de Ajustes ayuda a tomar decisiones informadas sobre qué eliminar.

Archivar o “descargar” apps para ahorrar memoria

Otra estrategia efectiva para liberar espacio sin perder datos es archivar aplicaciones poco usadas. En Android, esta función elimina parte del peso de la app, pero conserva información y configuraciones. En iPhone, el sistema ofrece la opción de “offload”, que borra la app, pero mantiene los datos para reinstalarla más adelante.

Este método es especialmente útil para usuarios que no quieren desinstalar por completo aplicaciones que usan solo de forma ocasional.

Aprovecha la nube y elimina caché

También se recomienda mover fotos, videos y documentos grandes a servicios de almacenamiento en la nube antes de borrarlos del dispositivo. De esta forma, el usuario conserva una copia de seguridad sin saturar la memoria interna.

Además, borrar el caché de las aplicaciones es otra práctica sugerida por Lifewire, estos archivos temporales ayudan a que las apps funcionen más rápido, pero con el tiempo pueden acumularse y ocupar una cantidad considerable de espacio, sin ser indispensables.

Entra a Ajustes

Toca General

Selecciona Almacenamiento del iPhone

Espera unos segundos a que cargue el análisis

Revisa:

Cuáles apps ocupan más espacio

Las recomendaciones del sistema (eliminar apps, fotos grandes, etc.)

Toca una app para eliminarla u “offload” sin perder datos

¿Cómo liberar espacio en Android?

Abre Ajustes

Entra a Almacenamiento

Revisa el desglose de uso:

Apps

Imágenes

Videos

Archivos temporales

Toca cada categoría para borrar contenido innecesario

Opcional: abre Files by Google y usa la opción “Limpiar”.

Aplicar estas medidas de forma periódica no solo ayuda a recuperar almacenamiento, sino que también mejora el rendimiento general del celular y prolonga su vida útil.

