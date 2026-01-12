Si tienes una línea Telcel, hay dos formas de hacer el registro y una puede ser desde casa

GENERANDO AUDIO...

La fecha límite para el trámite es el 30 de junio. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Desde el 9 de enero de 2026, todas las líneas celulares en México deben estar registradas a una persona física o moral y, si eres un usuario de Telcel, hay dos formas para hacer el trámite.

Cabe recordar que, con esta medida, aprobada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las autoridades buscan eliminar el anonimato en el uso de teléfonos móviles, el cual, sin un registro, permite que el servicio sea utilizado para la comisión de delitos.

¿Cómo hacer el registro si tu línea celular es Telcel?

Como ya mencionamos, para los usuarios de Telcel hay dos formas para hacer el registro de líneas celulares.

“Por disposición oficial, a partir del 09 de enero de 2026, al contratar una línea celular, todos los usuarios de cualquier compañía telefónica estarán obligados a registrarla con su identificación oficial con fotografía y CURP. Si ya tienen una línea, la fecha límite para hacerlo es el 30 de junio de 2026”, explicó la empresa de telecomunicaciones.

Para hacer el trámite, una de ellas es presencial y acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes en el país, mientras que la otra es en Modalidad Remota a través de un link proporcionado por la compañía.

Para esta última, los usuarios tienen tres oportunidades para hacer el registro. En caso de no lograrlo, quienes cuenten con Planes de renta pueden llamar al *111, mientras que quienes tengan líneas Amigo deben llamar al *264 para recibir el apoyo de un asesor o acudir a un Centro de Atención a Clientes.

¿Cuáles son los requisitos para registrar una línea celular Telcel?

Para completar el registro deberás presentar una identificación oficial vigente que incluya fotografía y CURP. Telcel acepta los siguientes documentos:

INE

Pasaporte

CURP biométrica

En el caso de personas extranjeras, el trámite solo se puede realizar con pasaporte vigente o CURP temporal para extranjeros.

Además, deberás proporcionar tu nombre completo, tal como aparece en tu identificación, y tu CURP. Si realizas el trámite en línea, también se te solicitará una selfie como prueba de vida para validar tu identidad.

¿Qué pasa si no registras tu línea?

Si no realizas el registro antes del 30 de junio de 2026, a partir del 1 de julio tu línea será suspendida hasta que completes el trámite.

Durante la suspensión, solo podrás realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana como 911, 089, 088, 074 y 079, así como a los números de atención de Telcel.

La suspensión del servicio no elimina la obligación de pago en el caso de planes de renta ni del equipo adquirido.

Consulta y aclaraciones

Desde el 7 de febrero de 2026, Telcel habilitará un Portal de Consulta donde podrás verificar si existe alguna línea registrada con tu CURP o RFC.

Si detectas una línea que no reconoces, podrás acudir a un Centro de Atención a Clientes para solicitar la desvinculación, presentando tu identificación oficial.

El registro aplica para todos los usuarios móviles, tanto de prepago como de pospago, que cuenten con servicios de llamadas, SMS o llamadas por internet.

