Obsolescencia técnica, balastro de mala calidad y deficiencias estructurales, expertos sobre Tren Interoceánico

Descarrilamiento del Tren Interoceánico. Foto: Cuartoscuro

El descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre en Nizanda, Oaxaca, fue un hecho previsible derivado de fallas técnicas, deficiente planeación y decisiones estructurales incompletas, advirtieron especialistas de la Universidad Iberoamericana.

El señalamiento se realizó durante el análisis titulado “El tren interoceánico: radiografía de una falla y responsabilidad ética”, encabezado por el Dr. Manuel del Moral Dávila y el Mtro. Agustín Ortega García.

De acuerdo con los académicos, el Corredor Interoceánico se concibió como un proyecto logístico y comercial de gran escala, pero se ejecutó sobre una infraestructura ferroviaria heredada. Esta red no se rediseñó de forma integral para soportar trenes de carga pesada y pasajeros de manera simultánea.

Los especialistas indicaron que esta incompatibilidad técnica incrementó los riesgos operativos desde el inicio del proyecto. También señalaron que la planeación priorizó el cumplimiento de tiempos y objetivos políticos, mientras relegó los estudios técnicos necesarios para garantizar la seguridad ferroviaria.

Qué dicen los especialistas sobre el Tren Interoceánico

Durante su exposición, los expertos de la Ibero detallaron cinco ejes para entender el accidente:

El origen del Corredor Interoceánico como proyecto estratégico de transporte de mercancías

El trazo ferroviario y su interacción con el territorio

La infraestructura heredada y su rehabilitación parcial

La operación ferroviaria y los mecanismos de control de riesgo

La toma de decisiones técnicas y su impacto social desde una perspectiva ética

Uno de los puntos señalados fue el uso de locomotoras con más de 30 años de antigüedad, fabricadas originalmente para operar en Canadá. Según los especialistas, estas unidades no cumplen con los estándares actuales de seguridad ni se diseñaron para vías compartidas entre carga y pasajeros.

Cómo ocurrió el descarrilamiento en Oaxaca

El accidente ocurrió cuando el tren tomó una curva en las inmediaciones de Nizanda, Oaxaca. La unidad transportaba a más de 240 pasajeros y tripulantes.

El saldo fue de al menos 13 personas fallecidas y más de 100 lesionadas, varias de ellas hospitalizadas en unidades del IMSS y del IMSS-Bienestar en municipios del Istmo.

Autoridades federales confirmaron que el tramo del accidente ya se había identificado desde 2019 como una zona de alta complejidad técnica. Auditorías oficiales señalaron pendientes elevadas, curvaturas pronunciadas y problemas de alineación por las condiciones del terreno.

La Secretaría de Marina, encargada de la supervisión del proyecto, informó que el descarrilamiento ocurrió en un tramo rehabilitado de la Línea Z, lo que abrió cuestionamientos sobre la calidad de los trabajos.

Investigaciones y responsabilidades en curso

La Fiscalía General de la República inició una investigación para deslindar responsabilidades. Como parte del proceso, detuvieron al maquinista principal, Felipe N, quien podría enfrentar cargos por homicidio doloso y lesiones culposas.

Auditorías de la Auditoría Superior de la Federación documentaron deficiente planeación, contratos otorgados sin estudios concluidos, inconsistencias en el uso de recursos públicos y falta de transparencia en la ejecución del proyecto ferroviario.

Desde la Universidad Iberoamericana, los especialistas señalaron que el análisis del accidente debe ir más allá de responsabilidades individuales. Indicaron que las decisiones técnicas generan consecuencias sociales y humanas en proyectos de infraestructura de gran escala.