Emilio Lozoya deberá indemnizar a la periodista Lourdes Mendoza por daño moral:  SCJN

Emilio Lozoya deberá pagar a periodista por daño moral. Foto: Cuartoscuro

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), deberá indemnizar a la periodista Lourdes Mendoza por daño moral, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara un recurso de revisión y confirmara la sentencia emitida por un juez de lo civil.

Sin discusión alguna, los nueve ministros del máximo tribunal dejaron firme la sentencia, por lo que el exfuncionario deberá pagar la cantidad de 500 mil pesos a la periodista por concepto de daño moral.

La decisión deriva de declaraciones que Lozoya realizó ante la Fiscalía General de la República (FGR) cuando buscaba un criterio de oportunidad en el caso de la investigación por corrupción de Odebrecht.

En ese momento, el exfuncionario mencionó que la periodista tenía conocimiento que el exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, ordenó comprar un bolso de lujo para ella. Además, Emilio Lozoya señaló también que desde el Gobierno Federal se ordenó costear la colegiatura de su hija.

Lourdes Mendoza reacciona a resolución

A través de sus redes sociales, la comunicadora aseguró que aunque la justicia a veces tarda, “hoy es verdad legal Emilio Lozoya me difamó punto final”.

“La justicia a veces tarda, pero llega. Hoy es verdad legal @EmilioLozoyaAus me difamó punto final. El criminal confeso, el mal hijo, mal hermano, mal esposo y padre. El que no les pagó a sus abogados @coellotrejomx cuando le pidieron pruebas de sus dichos. El que para salvarse no dudó en cambiar el rumbo de 17 familias imputándonos mentiras y dañándolas en su honor y trayectorias, el chicanero que intentó retrasar su sentencia final, perdió la @SCJN hoy puso en punto final 9 – 0 por unanimidad”, escribió en su cuenta de X Lourdes Mendoza

