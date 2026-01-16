Reforma electoral divide a aliados de Morena: Verde y PT ponen freno

GENERANDO AUDIO...

El exconsejero electoral Marco Antonio Baños advirtió en “A las nueve en Uno” que la reforma electoral que prepara Morena depende totalmente del respaldo del Partido Verde (PV) y el Partido del Trabajo (PT), ya que sin ellos no se alcanzan las mayorías calificadas necesarias; sin embargo, estos partidos se resisten porque la reducción del financiamiento público, la posible eliminación de espacios de representación y los cambios en las reglas electorales los dejarían en desventaja frente a un Morena que concentra recursos, gubernaturas y control político. Baños alertó que una reforma con menos presupuesto al INE, menos casillas, menos representación proporcional y mayor control sobre las autoridades electorales podría debilitar gravemente la competencia, abrir la puerta a prácticas irregulares y consolidar un modelo de poder que se aleje de la pluralidad democrática construida en las últimas décadas.