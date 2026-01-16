Reforma electoral divide a aliados de Morena: Verde y PT ponen freno

| 13:06 | Juan Rivas | UnoTV

El exconsejero electoral Marco Antonio Baños advirtió en “A las nueve en Uno” que la reforma electoral que prepara Morena depende totalmente del respaldo del Partido Verde (PV) y el Partido del Trabajo (PT), ya que sin ellos no se alcanzan las mayorías calificadas necesarias; sin embargo, estos partidos se resisten porque la reducción del financiamiento público, la posible eliminación de espacios de representación y los cambios en las reglas electorales los dejarían en desventaja frente a un Morena que concentra recursos, gubernaturas y control político. Baños alertó que una reforma con menos presupuesto al INE, menos casillas, menos representación proporcional y mayor control sobre las autoridades electorales podría debilitar gravemente la competencia, abrir la puerta a prácticas irregulares y consolidar un modelo de poder que se aleje de la pluralidad democrática construida en las últimas décadas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

Guía rápida: cómo revisar tu vivienda tras un sismo para evitar accidentes

Nacional

Guía rápida: cómo revisar tu vivienda tras un sismo para evitar accidentes

Rosa Icela Rodríguez informa avances en la Estrategia de Seguridad en el Estado de México

Nacional

Rosa Icela Rodríguez informa avances en la Estrategia de Seguridad en el Estado de México

CURP biométrica 2026: así puedes sacar cita para tramitarla paso a paso

Nacional

CURP biométrica 2026: así puedes sacar cita para tramitarla paso a paso

Alerta sísmica: ¿dónde se debe tener la mochila de emergencia y en qué momento debes usarla?

Nacional

Alerta sísmica: ¿dónde se debe tener la mochila de emergencia y en qué momento debes usarla?

Etiquetas: , ,