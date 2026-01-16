ISSSTE elimina sorteos: así puedes pedir un préstamo personal directo

GENERANDO AUDIO...

A partir de 2026, los Préstamos Personales del ISSSTE ya no se asignan por sorteo. Ahora el trámite es directo, semanal y sin listas de espera, de acuerdo con información oficial del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Las y los trabajadores afiliados pueden solicitar hasta 8 meses de sueldo a través del portal ASISSSTE, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. El objetivo es hacer el proceso más rápido, transparente y accesible.

Préstamos personales ISSSTE ahora son directos

El nuevo esquema elimina los sorteos que antes definían quién accedía al crédito. Desde ahora, la asignación de recursos se realiza cada semana, lo que permite obtener una respuesta prácticamente inmediata.

El trámite se inicia en línea y se concluye de forma presencial, sin intermediarios.

Cómo solicitar tu préstamo personal del ISSSTE

El proceso se divide en tres pasos sencillos:

Ingresa a https://asissste.issste.gob.mx en la sección “Económicas” para iniciar la solicitud. Una vez obtenida la asignación, continúa el trámite en la Oficina Virtual del ISSSTE: https://oficinavirtual.issste.gob.mx Acude a la Subdelegación de Prestaciones para finalizar el proceso con tu documentación.

Tipos de préstamos disponibles

El ISSSTE mantiene las siguientes modalidades:

Préstamo hasta por 4 meses de sueldo

Préstamo hasta por 8 meses de sueldo

Préstamo para personas damnificadas por desastre natural

Los trámites pueden realizarse en línea o de forma presencial.

Requisitos para pedir un préstamo ISSSTE

Para acceder al crédito es necesario:

Tener mínimo seis meses y un día de afiliación al régimen de la Ley del ISSSTE

al régimen de la Ley del ISSSTE No contar con adeudos por préstamos anteriores

Además, presentar original y copia de:

Último comprobante de pago

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

(no mayor a 3 meses) Estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria

El ISSSTE recuerda que este trámite es personal, gratuito y sin gestores.

