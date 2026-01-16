Reforma Electoral: escenarios para diputados y plurinominales, explica Ricardo Monreal

GENERANDO AUDIO...

En el marco de la discusión sobre una posible Reforma Electoral, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, expuso en San Lázaro distintos escenarios relacionados con el número de diputados, la figura de los plurinominales y los mecanismos de fiscalización, como parte de planteamientos analizados en Palacio Nacional.

Monreal señaló que no existe aún un borrador de iniciativa y que será hasta febrero cuando se presente una propuesta formal, para que sea votada en marzo. Indicó que antes deberá existir consenso con los partidos aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Mantener 500 diputados con cambios en plurinominales

Uno de los escenarios plantea conservar el actual número de diputados: 500 en total, de los cuales 300 serían de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. La diferencia estaría en la forma de elegir a los plurinominales.

Ricardo Monreal explicó que podría establecerse una elección directa de los plurinominales y no mediante listas elaboradas únicamente por los partidos políticos. Detalló que actualmente los partidos deciden el número y el orden de las listas por circunscripción, lo cual podría modificarse bajo este esquema.

Reducción de diputados y senadores

Otro escenario contempla una reducción del número de legisladores. De acuerdo con Monreal, se analiza una integración de 300 diputados de mayoría relativa y 100 de representación proporcional, con elección directa de los plurinominales.

En este mismo planteamiento también se considera una disminución en el número de senadores, aunque no se detallaron cifras específicas durante la exposición del coordinador de Morena.

Escenario 200-200 en la Cámara de Diputados

Un tercer planteamiento es eliminar 100 diputados de mayoría relativa, lo que daría como resultado una Cámara integrada por 200 de mayoría y 200 de representación proporcional.

Ricardo Monreal se refirió a este esquema como un escenario “200-200”, que también modificaría el equilibrio actual entre los distintos tipos de representación.

Fiscalización para evitar financiamiento ilícito

Dentro de los posibles cambios en la Reforma Electoral, se incluye fortalecer la fiscalización de campañas y actividades partidistas. Monreal señaló que se analizan mecanismos para evitar que candidatos y campañas sean financiados por el crimen organizado.

Mencionó la posibilidad de establecer cuentas mancomunadas con el Instituto Nacional Electoral (INE) para el control de gastos de campaña y de actividades de los partidos políticos.

Postura del PRI sobre la Reforma Electoral

Desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se manifestó rechazo a estos escenarios. El diputado Erubiel Ávila afirmó que reducir el número de diputados de representación proporcional implicaría disminuir la representación ciudadana.

Señaló que eliminar 100 legisladores plurinominales significaría reducir en 50% la representación de sectores que no están de acuerdo con las mayorías actuales.

Consenso con aliados de la 4T

Ricardo Monreal indicó que será el gobierno federal quien negocie con el PVEM y el PT para alcanzar acuerdos. Advirtió que, sin el respaldo de estos aliados de la llamada Cuarta Transformación, no se presentará ninguna iniciativa.

Recalcó que no debe presentarse documento alguno si no existe consenso con estos partidos, ya que de lo contrario podría generarse una fractura política.

Finalmente, reiteró que por ahora no existe un borrador de la Reforma Electoral y que el proceso formal iniciará en febrero, con una posible votación en marzo.