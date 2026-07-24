La mañanera de Claudia Sheinbaum, 24 de julio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 24 de julio de 2026, en esta ocasión desde Cuernavaca, Morelos.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 24 de julio de 2026
En su intervención en la mañanera, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presenta los resultados de las Mesas de Paz en Morelos.
En su intervención en la mañanera, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presenta los avances en materia de seguridad en Michoacán.
Precisa que a partir de abril de 2026 se implementó el Plan Morelos en la entidad con un enfoque en la coordinación interinstitucional, de inteligencia y de investigación.
Resalta la disminución de 54% en el promedio diario de víctimas de homicidio dolos por mes en la entidad desde septiembre de 2024. Destaca que desde la implementación del Plan Morelos, se pasó de 3.5 a 1.6 en junio de 2026.
Precisa que junio de 2026 es el junio con menor promedio diario de víctimas de homicidio doloso en la entidad desde 2019. Indica que entre junio de 2025 y junio de 2026 hay un descenso del 43%.
Respecto a los delitos de alto impacto, precisa que hay una disminución del 9% en el promedio diario al comparar 2025 con 2026.
En cuanto al delito de extorsión, sostiene que hay un incremento de denuncias del último semestre de 2025 al primer semestre de 2026, lo que refleja mayor confianza en la ciudadanía para denunciar y así reducir la impunidad.
En su intervención en la mañanera, Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, agradece la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gabinete de Seguridad.
Resalta que habrá una inversión de 240 millones de pesos en obras en Cuautla durante el presente año, indica que estas obras serán dadas a conocer proximamente.
Previo a iniciar con los temas, Sheinbaum Pardo indica las actividades que realizará este fin de semana.
Señala que una vez concluida la mañanera, sostendrá una reunión con cañeros, también inaugurará viviendas. Mientras que para el sábado y domingo, estará en Guerrero.
La mandataria federal presenta los temas que se abordarán en la mañanera:
– Informe sobre avances y situación en Morelos
– Sección Suave Patria
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Cuernavaca, Morelos.
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