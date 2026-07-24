La mañanera de Claudia Sheinbaum, 24 de julio de 2026

En su intervención en la mañanera, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presenta los avances en materia de seguridad en Michoacán.

Precisa que a partir de abril de 2026 se implementó el Plan Morelos en la entidad con un enfoque en la coordinación interinstitucional, de inteligencia y de investigación.

Resalta la disminución de 54% en el promedio diario de víctimas de homicidio dolos por mes en la entidad desde septiembre de 2024. Destaca que desde la implementación del Plan Morelos, se pasó de 3.5 a 1.6 en junio de 2026.

Precisa que junio de 2026 es el junio con menor promedio diario de víctimas de homicidio doloso en la entidad desde 2019. Indica que entre junio de 2025 y junio de 2026 hay un descenso del 43%.

Respecto a los delitos de alto impacto, precisa que hay una disminución del 9% en el promedio diario al comparar 2025 con 2026.

En cuanto al delito de extorsión, sostiene que hay un incremento de denuncias del último semestre de 2025 al primer semestre de 2026, lo que refleja mayor confianza en la ciudadanía para denunciar y así reducir la impunidad.