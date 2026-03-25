¿Debes pensión alimenticia? SCJN avala embargo de Afore para cubrir adeudos; ve en qué casos

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Deudas de pensión alimenticia podrán cobrarse del Afore. Foto. Archivo/Gettyimages

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es posible embargar recursos de la Afore para garantizar el pago de pensión alimenticia a menores de edad, en casos específicos donde el deudor no cumpla con esta obligación.

La resolución establece que esta medida aplica únicamente cuando la persona obligada se encuentra desempleada y no cuenta con otros recursos económicos para cubrir la pensión.

¿Qué resolvió la SCJN sobre las Afores?

La Corte analizó la restricción contenida en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que establece que los recursos son inembargables, y concluyó que esta disposición no es absoluta.

Lo anterior, al considerar que debe prevalecer el interés superior de la niñez, es decir, el derecho de los menores a recibir alimentos.

“Los recursos depositados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez pueden ser embargados para garantizar la pensión alimenticia de una persona menor de edad”, señala el criterio.

¿En qué casos pueden embargar tu Afore?

El embargo de recursos de la Afore no es automático y sólo puede aplicarse bajo condiciones específicas:

Que el deudor alimentario esté desempleado

Que no tenga otros bienes o ingresos para cumplir con la pensión

para cumplir con la pensión Que exista una resolución judicial que lo ordene

Además, se debe comprobar que no existen otras alternativas para garantizar el pago.

¿De qué subcuentas se puede tomar el dinero?

El criterio establece un orden para el embargo de recursos:

Aportaciones voluntarias Sólo sobre el monto que exceda ciertos límites legales Subcuenta de retiro, cesantía y vejez Sólo en caso de que no haya saldo suficiente en aportaciones voluntarias

Únicamente sobre los recursos que el trabajador podría retirar en caso de desempleo

Esto implica que no se puede disponer de la totalidad del ahorro, sino de una parte limitada.

¿Cómo se realiza el pago de la pensión?

El proceso establece que la institución correspondiente ya sea la Afore o el organismo administrador deberá realizar pagos periódicos, generalmente de forma semanal, para cubrir la pensión del menor.

Este mecanismo se mantendrá:

Hasta que el deudor consiga empleo, o

Hasta que se agoten los recursos disponibles en la subcuenta

¿Qué dice la ley sobre el retiro por desempleo?

De acuerdo con la legislación, un trabajador puede retirar parte de su ahorro cuando se encuentra desempleado, lo que abre la posibilidad de que esos recursos sean utilizados para cumplir con obligaciones alimentarias.

El monto disponible depende de criterios como:

Hasta 75 días de salario promedio de los últimos años, o

de los últimos años, o 10% del saldo de la subcuenta

Prioridad: derechos de la infancia

La SCJN subrayó que esta medida busca proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos, por encima de la restricción general de inembargabilidad de las Afores.

La resolución no implica que todos los ahorros puedan ser utilizados, sino que se habilita un mecanismo excepcional en casos de incumplimiento.

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