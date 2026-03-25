¿Buscas terminar el bachillerato? Prepa en Línea-SEP abre nueva convocatoria; ve fechas y requisitos

| 14:26 | Rosalba Espejel | Uno TV
SEP abrió convocatoria para cursar la prepa en línea. Foto: Pexels
SEP abrió convocatoria para cursar la prepa en línea. Foto: Pexels

La convocatoria G87 de la Prepa en Línea-SEP está abierta y permitirá estudiar el bachillerato gratuito y en modalidad virtual; el registro estará disponible del 23 de marzo al 8 de abril, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este programa está dirigido a personas que hayan terminado la secundaria y deseen cursar el nivel medio superior sin importar su edad o lugar de residencia. También pueden participar personas extranjeras que cuenten con estancia legal en México y Clave Única de Registro de Población (CURP).

Prepa en Línea-SEP: registro y fechas clave

El registro para la Prepa en Línea-SEP G87 se realiza en línea dentro del portal oficial del programa.

Además, deberán contar con un correo electrónico activo y que no haya sido utilizado en convocatorias anteriores.

Tras completar el registro, las y los aspirantes deberán cursar un módulo propedéutico obligatorio del 13 al 22 de abril, el cual permitirá conocer el funcionamiento de la plataforma y el modelo educativo.

Los resultados se publicarán del 24 al 29 de abril, fechas en las que también se llevará a cabo el proceso de inscripción para quienes obtengan una calificación mínima de 60 puntos.

¿Cuánto dura la Prepa en Línea-SEP?

Para participar, es necesario contar con una computadora o celular con conexión a internet. El plan de estudios incluye:

  • 23 módulos consecutivos
  • Cada módulo dura 4 semanas
  • Actividades semanales en plataforma digital
  • Duración total aproximada: 2 años y 6 meses

Los horarios son flexibles, lo que permite estudiar mientras trabajas.

En el proceso de inscripción, quienes sean aceptados deberán subir los siguientes documentos:

  • Fotografía tipo credencial reciente
  • Certificado de secundaria (anverso y reverso)
  • Comprobante de domicilio reciente

La fecha límite para subir la documentación será el 29 de abril a las 23:59 horas.

Inicio de clases y validación de documentos

Una vez concluido el proceso de inscripción, las personas aceptadas se integrarán a la generación 88 y comenzarán el módulo 1 del 4 al 31 de mayo.

La autoridad educativa verificará la autenticidad de los documentos entregados. En caso de detectar documentación falsa o incorrecta, la persona aspirante será dada de baja del proceso o de la trayectoria formativa, según corresponda.

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