Lista de playas afectadas por derrame en Golfo de México

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Foto: Cuartoscuro

El derrame de petróleo en el Golfo de México continúa mostrando afectaciones en decenas de playas y ecosistemas costeros, de acuerdo con un mapa interactivo difundido por Greenpeace México, el cual recopila reportes ciudadanos, registros de fauna afectada, presencia de hidrocarburos y labores de limpieza en distintos puntos del litoral.

La organización explicó que este mapa “no es una foto estática; es un organismo vivo que se alimenta de reportes directos desde el lugar de los hechos”, por lo que se actualiza constantemente con información sobre el avance del crudo, zonas de impacto y esfuerzos de rescate de fauna.

Playas de Tabasco con presencia de hidrocarburos

En el estado de Tabasco, el mapa registra afectaciones principalmente en el municipio de Cárdenas y Paraíso.

Entre los puntos señalados se encuentran Barra Panteones, donde el 3 de marzo de 2026 se reportaron afectaciones por hidrocarburo, así como El Alacrán, Sinanaloa 1a Sección, San Rafael, Paylebot y Cuautmoczín, donde los primeros reportes de chapopote se registraron entre el 13 y 14 de febrero, según la Federación de Pescadores de Sánchez Magallanes.

En estos sitios, de acuerdo con los reportes ciudadanos, Pemex realizó labores de limpieza a través de la empresa Maya, aunque se señaló que no se contrató apoyo de gente de las localidades. Para el 18 de marzo, los reportes indicaban que el chapopote seguía llegando por el mar y continuaban las labores de limpieza.

Veracruz: impacto en playas, manglares y lagunas

El mapa muestra que el impacto se extendió ampliamente en el sur de Veracruz, incluyendo playas, manglares, lagunas y ríos. En la Laguna del Ostión se reportó que el petróleo entró a la laguna desde el 3 de marzo.

Pescadores intentaron detenerlo con redes, pero no funcionó por falta de equipo adecuado. Posteriormente, comunidades comenzaron jornadas de limpieza por su cuenta, ya que, según los reportes ciudadanos, no recibieron apoyo ni materiales pese a que se les prometió apoyo gubernamental.

También se reportó presencia de hidrocarburos en manglares de la Laguna Ostión-Río Huazatlán, donde se observaron manchas de chapopote en las raíces de los mangles.

En zonas como Punta Huazatlán, Paquital, La Bocana, Jicacal, Playa Linda y Punta San Juan, comunidades iniciaron labores de limpieza ante la presencia de chapopote, mientras que en otros sitios como Playita Monzo, Sayutepec y Playita Peña Hermosa no se habían realizado actividades de limpieza al momento de los reportes.

Playas con presencia constante de chapopote

En municipios como Tatahuicapan, Mecayacapan, Catemaco y San Andrés Tuxtla, los reportes señalan presencia continua de chapopote en playas como:

Mirador Pilapa

Tecuanapa

Playa Sochapan

Playa Zapoapan

Playa Mezcalapa

Playa Zapotitlán

Playa La Perla del Golfo

Los Arrecifes

El Salado

El Carrizal

Capulteolt

Roca Partida

Playa Escondida – Roca Partida

Toro Prieto

Punta Puntilla

Agua Dulce

Las Barrancas

En varios de estos sitios se reportó que no hubo limpieza ni atención de autoridades o empresas, mientras que en otros la limpieza fue realizada por comunidades.

Reportes de fauna afectada por hidrocarburos

El mapa también registra reportes de fauna afectada, incluyendo tortugas marinas, delfines, manatíes y aves.

Entre los reportes se encuentran:

Dos delfines sin vida en Playa Ejido Guillermo Prieto, Coatzacoalcos

Un manatí muerto en el río Coatzacoalcos

Pelícano rescatado con signos de debilidad y posible contaminación

Tortugas marinas muertas en playas de Coatzacoalcos, Las Barrillas, Mecayapan, Toro Prieto, Punta Puntilla, Boca del Río, Cazones y Tamiahua

Tortugas en zonas de anidación como Agua Dulce, Barra Galindo y Villamar

El derrame se extendió por gran parte del litoral veracruzano

El mapa de Greenpeace también muestra reportes de hidrocarburos en playas del centro y norte de Veracruz, incluyendo:

Playa Dorada y El Conchal

Boca del Río

Isla Sacrificios

Isla Pájaros e Isla Cancuncito

Playa Iguana

Barra Los Pescadores

Chachalacas

La Mancha

Santa Ana

Playa Laurel-El Raudal

Boca de Lima

La Playa en Papantla

Playa Azul y Barra de Cazones

Villamar y Barra Galindo en Tuxpan

Barra de Corazones en Tamiahua

Arrecifes Lobos y Medio

En algunos de estos sitios se reportaron manchas, bolas de chapopote, costras en la arena y presencia de hidrocarburo flotando en el mar, mientras que en otros se realizaron labores de limpieza por autoridades, comunidades o de manera conjunta.

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