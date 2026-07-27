¿Debes poco al Infonavit? Paga la mitad de tu crédito con descuento

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Foto: Gettyimages / Ilustrativa

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con un programa que permite la liquidación anticipada del saldo restante de su crédito con un descuento de hasta el 50%, cumpliendo con varios requisitos.

Se trata del “Descuento por Liquidación Anticipada”, dirigido a trabajadores que ya pagaron la mayoría de su financiamiento y que buscan cubrir su deuda antes del plazo originalmente previsto por Infonavit

Es un programa que reduce hasta en un 50% el saldo pendiente del crédito, pero no el monto total originalmente prestado. Es decir, el beneficio aplica únicamente cuando el acreditado ya está cerca de liquidar su financiamiento.

¿Cómo ser considerado para el Descuento por Liquidación Anticipada del Infonavit?

Para ser considerado, el saldo pendiente debe ser igual o menor al 25% del saldo original del crédito, además de que el financiamiento debe ser elegible conforme a las políticas vigentes del Instituto.

El Descuento por Liquidación Anticipada puede ser de hasta el 50% en el saldo pendiente del crédito Infonavit. Sin embargo, no es un porcentaje permanente, pues el monto a liquidar se calcula de forma individual, mientras que el importe podría variar de un mes a otro.

El programa no requiere presentar una solicitud ni entregar documentos adicionales. El día 1 de cada mes, Infonavit revisa automáticamente qué créditos cumplen con las condiciones y publica el monto correspondiente para quienes resulten elegibles.

Si el crédito es elegible, el monto a pagar con descuento se publica a partir del día 10 en Mi Cuenta Infonavit. Además, los trabajadores deben cubrir el pago en una sola exhibición antes del último día hábil del mes.

¿En qué casos no aplica el descuento?

Dicho descuento no se aplica si el derechohabiente paga menos, toda vez que el recurso solo se abona al saldo del crédito. Tampoco si el beneficiario paga el 100% del saldo, sin usar el monto establecido en el cálculo.

Además, el descuento no es válido para los siguientes productos financieros:

Infonavit Total e Infonavit Total AG financiados por una entidad financiera

Mejoravit

Arrendavit

ConstruYO

Crediterreno

Segundo Crédito

Tu Casa es Posible

Cumplir Cuenta

Fideicomisos

Créditos beneficiados con Responsabilidad Compartida antes de mayo de 2022

Créditos que aún no han sido ejercidos al 100% (ministraciones)

Requisitos

Tener un saldo pendiente igual o menor al 25% del monto original del crédito

Que el crédito resulte elegible conforme a las políticas del programa

Cubrir el monto calculado por el Instituto en un solo pago dentro del plazo establecido

¿Cómo saber si puedes acceder al descuento para liquidar el crédito Infonavit?

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit Dirígete al apartado “Mi Crédito” y posteriormente a “Saldos y movimientos” En “Opciones de pago”, verifica si tu crédito es elegible para el Descuento por Liquidación Anticipada y consulta el monto exacto que debes pagar Si eres beneficiario, realiza un solo pago por la cantidad indicada antes del último día hábil del mes Conserva el comprobante del pago hasta que el crédito aparezca como liquidado

Si no puedes consultar el beneficio en línea, también puedes acudir a un Centro de Servicio Infonavit (CESI) o comunicarte a Infonatel para recibir orientación.

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