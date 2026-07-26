¿Tienes adeudos fiscales? Así funciona el programa de Regularización Fiscal 2026

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SAT. Foto: Cuartoscuro.

El programa de Regularización Fiscal 2026 permite a personas físicas, micro, pequeñas y medianas empresas con adeudos fiscales acceder a una disminución de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las disposiciones aplicables.

¿Tienes adeudos fiscales?



Con el programa de Regularización Fiscal 2026 puedes disminuir multas, recargos, gastos de ejecución y gastos extraordinarios.



Conoce más información en: https://t.co/XKksMfme5h pic.twitter.com/OKctERYcv6 — SATMX (@SATMX) July 24, 2026

El objetivo del programa es facilitar el pago de créditos fiscales y promover la regularización del cumplimiento de las obligaciones fiscales. El beneficio aplica para determinados adeudos correspondientes al ejercicio 2024 o anteriores.

¿En qué consiste el programa de Regularización Fiscal 2026?

El estímulo consiste en la aplicación de una disminución de hasta el 100% del monto de las multas, recargos y gastos de ejecución, relacionados con adeudos fiscales determinados por el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

También contempla una disminución del 90% cuando se trate exclusivamente de créditos fiscales firmes integrados por multas derivadas del incumplimiento de obligaciones distintas al pago, siempre que el contribuyente cumpla con la obligación que originó la sanción.

Requisitos para acceder al estímulo fiscal

Los interesados deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

No haber recibido condonaciones derivadas de programas masivos de créditos fiscales señalados en el decreto publicado el 20 de mayo de 2019.

No haber sido beneficiados con el estímulo fiscal previsto en el Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025.

Haber obtenido ingresos totales que no excedieran de 300 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2024.

No contar con sentencia firme por delitos fiscales.

No aparecer en los listados de los artículos 69-B y 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación.

No ubicarse en los supuestos establecidos por la Ley del ISR y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señalados en el programa.

Cubrir las contribuciones correspondientes dentro de los 15 días naturales posteriores a la entrega del formulario de pago o respetar las fechas establecidas cuando el pago sea en parcialidades.

¿Qué adeudos fiscales pueden regularizarse?

El programa es aplicable a adeudos correspondientes al ejercicio 2024 o anteriores determinados por el SAT y la ANAM.

Entre ellos se encuentran:

Recargos y gastos de ejecución relacionados con contribuciones federales, aprovechamientos y cuotas compensatorias.

Multas por infracciones previstas en leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

Multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas al pago.

Multas con agravantes.

Cuando las multas se determinen junto con contribuciones federales, aprovechamientos o cuotas compensatorias omitidas, el estímulo fiscal podrá alcanzar el 100%.

¿Quiénes pueden solicitar la disminución?

El programa está dirigido a personas físicas y morales cuyos ingresos en 2024 no hayan superado los 300 millones de pesos y que se encuentren en alguno de estos supuestos:

Contribuyentes con contribuciones omitidas no determinadas por la autoridad

Quienes tengan contribuciones a su cargo que aún no hayan sido determinadas por la autoridad deberán presentar las declaraciones correspondientes, realizar el pago en una sola exhibición y aplicar el estímulo durante la presentación de la declaración en el portal del SAT.

Si la opción del estímulo no aparece habilitada en el sistema de “Declaraciones y pagos”, podrán solicitar la línea de captura mediante un caso de aclaración en Mi Portal, adjuntando la evidencia correspondiente.

Contribuyentes sujetos a facultades de comprobación

Los contribuyentes que se encuentren en un procedimiento de revisión deberán efectuar la autocorrección de las irregularidades detectadas dentro del plazo fijado por la autoridad revisora y realizar el pago correspondiente para acceder al beneficio.

Contribuyentes con créditos fiscales firmes

Quienes tengan créditos fiscales firmes determinados por la autoridad deberán, en su caso, presentar el desistimiento de los medios de defensa promovidos contra el adeudo, enviar la solicitud mediante Mi Portal en la opción ESTIMULO FISCAL LIF 2026 y cubrir el monto señalado en el formulario de pago dentro de los 15 días naturales posteriores a su emisión.

Dependiendo del caso, será posible solicitar el pago de las contribuciones, aprovechamientos o cuotas compensatorias hasta en seis parcialidades.

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