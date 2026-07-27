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Petróleo cae más de 5% por posible acuerdo entre EE. UU. e Irán. Foto: Getty/AFP/IA

Los precios del petróleo iniciaron la jornada con fuertes pérdidas en los mercados asiáticos, impulsados por un mayor optimismo entre los inversionistas ante la posibilidad de una salida diplomática al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El crudo Brent, referencia internacional, cayó 5.58% y se ubicó en 91.38 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió 5.46%, hasta 84.43 dólares por barril.

Estados Unidobs abre la puerta a nuevas negociaciones con Irán

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, aseguró que el presidente Donald Trump está dando “un poco de margen” a la vía diplomática con Irán.

Aunque confirmó que las conversaciones continúan, también advirtió que el mandatario estadounidense no ha descartado una nueva escalada militar contra la República Islámica.

Tras dos semanas de bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní, no se han registrado nuevos ataques desde la noche del viernes, lo que ha reducido temporalmente la preocupación de los mercados.

El estrecho de Ormuz sigue siendo clave para el mercado energético

Uno de los factores que impulsa el descenso en los precios es la expectativa de que pueda normalizarse el tránsito por el estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se consume diariamente en el mundo.

Sin embargo, el mercado mantiene la atención sobre el bloqueo marítimo de los puertos saudíes, impuesto por los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, lo que continúa representando un riesgo para el suministro energético global.

La tensión disparó el petróleo durante julio

El comportamiento del mercado ha estado marcado por la evolución del conflicto en Medio Oriente, el 17 de junio, un protocolo de acuerdo entre Washington y Teherán permitió que el precio del Brent descendiera hasta poco más de 70 dólares por barril. Sin embargo, el recrudecimiento de las tensiones durante julio volvió a impulsar las cotizaciones.

Ahora, la posibilidad de retomar las negociaciones diplomáticas ha generado un nuevo ajuste a la baja en los precios internacionales del crudo, mientras los inversionistas siguen atentos a la evolución del conflicto.

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