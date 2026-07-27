Exportaciones no automotrices crecieron 48.8% en junio; electrónicos, minerales y alimentos impulsan el avance

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No sólo autos, exportaciones de México crecen. Foto: Getty

Las exportaciones no automotrices fueron el principal motor del crecimiento del comercio exterior de México durante junio de 2026, al registrar un incremento anual de 48.8%, mientras que las exportaciones automotrices avanzaron 7.6%, de acuerdo con la Balanza Comercial de Mercancías de México publicada este 27 de julio de 2026 por el Inegi, en coordinación con el SAT, la Secretaría de Economía y el Banco de México.

El reporte muestra que las exportaciones totales alcanzaron un valor de 72 mil 551 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 34.4%. De ese monto, 70 mil 459.9 millones de dólares correspondieron a exportaciones no petroleras y 2 mil 91.1 millones de dólares a productos petroleros.

De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, en junio 2026 se registró un superávit comercial de 4,090 millones de dólares (mdd).



▪️72,551 mdd #exportaciones

▪️68,461 mdd #importaciones



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Dentro de las exportaciones manufactureras, que ascendieron a 67 mil 219 millones de dólares, el mayor impulso provino de actividades distintas a la fabricación de vehículos.

Exportaciones no automotrices impulsan el comercio exterior

Las cifras del Inegi muestran que las exportaciones manufactureras no automotrices fueron las que registraron el mayor dinamismo durante junio.

Mientras las exportaciones no automotrices crecieron 48.8% anual, las automotrices aumentaron 7.6% en comparación con junio de 2025.

Entre los sectores manufactureros con los mayores incrementos destacaron:

Minerometalurgia , con un aumento anual de 40.9%

, con un aumento anual de Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos , con 19.7%

, con Alimentos, bebidas y tabaco , con 14.5%

, con Productos automotrices, con 7.6%

En el caso de la industria automotriz, las exportaciones dirigidas a Estados Unidos crecieron 7.0%, mientras que las destinadas al resto del mundo aumentaron 11.3%.

Exportaciones a Estados Unidos mantienen el mayor peso

El informe señala que las exportaciones no petroleras dirigidas a Estados Unidos registraron un crecimiento anual de 35.8% en junio, mientras que las enviadas al resto del mundo avanzaron 25.0%.

Durante el primer semestre de 2026, el mercado estadounidense concentró 84.16% de éstas no petroleras mexicanas.

Dentro de ese porcentaje, los movimientos distintos al sector automotriz aumentaron 48.9% anual hacia ese país durante junio, mientras que las dirigidas a otros mercados crecieron 30.8%.

Exportaciones totales mantienen crecimiento en el primer semestre

Entre enero y junio de 2026, las exportaciones totales sumaron 389 mil 723.3 millones de dólares, cifra 24.6% superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

En ese lapso:

Las exportaciones no petroleras crecieron 25.6%

crecieron Las manufactureras aumentaron 25.8%

aumentaron Las no automotrices avanzaron 37.6%

avanzaron Las automotrices registraron un crecimiento de 1.0%

registraron un crecimiento de Las petroleras disminuyeron 2.9%

La estructura de las exportaciones durante el primer semestre estuvo integrada principalmente por bienes manufacturados, que representaron 91.3% del valor total.

Algunos productos agropecuarios retrocedieron

El valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras fue de mil 663.9 millones de dólares, lo que representó una disminución anual de 2.8%.

Entre los productos que registraron las mayores reducciones se encuentran:

Melón, sandía y papaya , con 59.3%

, con Café crudo en grano , con 32.8%

, con Aguacate , con 29.8%

, con Cítricos , con 24.6%

, con Uvas y pasas, con 21.2%

En contraste, aumentaron las exportaciones de:

Pimiento , con 55.1%

, con Legumbres y hortalizas frescas, con 40.2%

Por otra parte, las exportaciones extractivas ascendieron a mil 577 millones de dólares, lo que significó un incremento anual de 37.3%.

Balanza comercial registra superávit en junio

La información oportuna del Inegi señala también que en junio de 2026 la balanza comercial registró un superávit de 4 mil 90 millones de dólares, superior al saldo positivo de 2 mil 259 millones de dólares observado en mayo.

Además, durante el primer semestre del año, el superávit acumulado alcanzó 9 mil 857 millones de dólares, frente a los mil 433 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2025.

En cuanto a las importaciones, el valor total fue de 68 mil 461.1 millones de dólares, equivalente a un crecimiento anual de 28.0%. Los bienes intermedios también representaron la mayor parte de las compras al exterior, con 54 mil 239.3 millones de dólares, seguidos por los bienes de consumo, con 9 mil 392.7 millones de dólares, y los bienes de capital, con 4 mil 829.1 millones de dólares.

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