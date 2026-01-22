Deficiencias en el sistema penitenciario motivaron envío de reos a Estados Unidos: Harfuch

GENERANDO AUDIO...

Omar García Harfuch explica traslado de reos a EE. UU. Foto: Cuartoscuro.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que el envío de reos a Estados Unidos respondió, entre otros factores, a las deficiencias del sistema penitenciario mexicano, al reconocer que algunos internos continúan cometiendo delitos desde prisión.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario aceptó que el Estado no ha logrado impedir que personas privadas de la libertad sigan delinquiendo, pese a encontrarse en un proceso de readaptación social, lo que representa un riesgo para la seguridad de la población.

Sistema penitenciario mexicano y delitos desde prisión

Al referirse al sistema penitenciario mexicano, García Harfuch señaló que en diversos centros de reclusión los internos tienen la posibilidad de establecer alianzas con otros grupos delictivos. Indicó que, en algunos casos, estas condiciones permiten que continúen ordenando o coordinando actividades criminales desde el interior de las cárceles.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reconoció que esta situación ha dificultado garantizar que los reclusos no sigan participando en delitos, aun cuando se encuentran bajo custodia del Estado.

Envío de reos a Estados Unidos por razones de seguridad

Respecto al envío de reos a Estados Unidos, el funcionario explicó que la decisión se tomó con el objetivo de reducir riesgos para la población. Afirmó que trasladar a estas personas fuera del país busca evitar que continúen cometiendo delitos como extorsiones y homicidios contra ciudadanos mexicanos.

García Harfuch señaló que esta medida también tiene como finalidad impedir que los grupos delictivos sigan fortaleciéndose desde el interior de los centros penitenciarios nacionales.

Omar García Harfuch expone motivos del traslado de reos a EE. UU.

En su participación durante la conferencia presidencial, Omar García Harfuch afirmó que el traslado de personas privadas de la libertad representa un beneficio en términos de seguridad, al reducir la capacidad de operación criminal desde prisión.

Indicó que sacar del país a personas que continúan delinquiendo desde los penales contribuye a disminuir delitos como extorsión y homicidio, así como a frenar la generación de alianzas delictivas.