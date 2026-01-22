Jalisco, Edomex y CDMX concentran 42% del abuso sexual en México

GENERANDO AUDIO...

Checa qué entidades concentran más denuncias por abuso sexual. Foto: Cuartoscuro

El abuso sexual se mantiene como uno de los delitos de mayor incidencia en México, de acuerdo con el reporte “Abuso Sexual en México, diciembre 2025”, el cual documenta 33 mil 048 denuncias acumuladas durante el actual sexenio.

El análisis señala que, pese a una ligera corrección en los últimos dos años, los niveles de este delito permanecen históricamente elevados, confirmando su carácter estructural y persistente en el país.

Denuncias repuntan en diciembre de 2025

Según el reporte elaborado por TResearch International, tan sólo en diciembre de 2025 se registraron 2 mil 359 denuncias por abuso sexual, cifra que representa un incremento del 7% en comparación con diciembre de 2024, rompiendo la tendencia de estabilidad observada durante gran parte de 2024 y 2025.

Este repunte se presenta luego de una trayectoria creciente desde 2015, que alcanzó su punto máximo en 2023, año considerado como el de mayor registro histórico de denuncias por este delito.

Alta concentración territorial del delito se concentra en tres entidades

El informe de TResearch International destaca que Jalisco, el Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX) concentran el 42% del total de los casos denunciados durante el actual sexenio, lo que evidencia una fuerte concentración del abuso sexual en entidades con alta densidad poblacional.

Esta distribución territorial refuerza la presión sobre las fiscalías y sistemas de atención a víctimas en estas entidades, que concentran una parte significativa de la carga institucional relacionada con la investigación de este delito.

En tasas por población, otros estados encabezan la lista

Sin embargo, al analizar las denuncias ajustadas por cada millón de habitantes, el panorama cambia. Jalisco, Quintana Roo y Baja California Sur encabezan la tasa de abuso sexual a nivel nacional, ubicándose muy por encima del promedio del país, según el mismo reporte.

Este indicador permite observar que, más allá del volumen absoluto de denuncias, existen entidades con mayor incidencia relativa, lo que refleja dinámicas locales diferenciadas en la ocurrencia y denuncia del delito.

Delito persistente pese a ajustes recientes

Aunque el reporte identifica una moderación en los registros durante 2024 y 2025, TResearch International subraya que el abuso sexual continúa en niveles elevados, lo que confirma que no se trata de un fenómeno coyuntural, sino de un problema de larga duración que requiere atención sostenida.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.