México acumula más de 33 mil denuncias por abuso sexual en sexenio de Sheinbaum

Abuso sexual en México. Foto: Cuartoscuro.

Desde el 1 de octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum Pardo asumió la Presidencia de México, se han registrado 33 mil 48 denuncias por abuso sexual, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, analizadas por la agencia TResearch.

Los datos muestran que el abuso sexual en México se mantiene como uno de los delitos con alta incidencia a nivel nacional, a pesar de la disminución registrada en 2024 y 2025.

Evolución histórica del abuso sexual en México

El abuso sexual en México mostró una trayectoria creciente entre 2015 y 2023, periodo en el que se alcanzó el mayor número de denuncias registradas. Posteriormente, los datos reflejan una ligera corrección durante 2024 y 2025; sin embargo, los niveles se mantienen dentro de los rangos más altos observados históricamente.

Durante diciembre de 2025 se contabilizaron 2 mil 359 denuncias por abuso sexual, lo que representa un incremento de 7% en comparación con diciembre de 2024. Este aumento rompe con la estabilidad observada en meses previos.

Estados con más casos de abuso sexual en México

Las entidades que concentran la mayor cantidad de casos de abuso sexual denunciados son:

Jalisco , con 5 mil 415

, con 5 mil 415 Estado de México , con 4 mil 848

, con 4 mil 848 Ciudad de México, con 3 mil 775

En conjunto, estos tres estados concentran 42% de los casos denunciados durante el sexenio actual.

Abuso sexual en México por cada millón de habitantes

Al ajustar las cifras del abuso sexual en México por población, los estados con mayor número de denuncias por cada millón de habitantes son:

Jalisco

Quintana Roo

Baja California Sur

Estos indicadores permiten observar la incidencia del delito en proporción al tamaño poblacional de cada entidad federativa.