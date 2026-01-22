Defensa reconoce que Fernando Alan fue asesinado por error durante operativo en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Fernando Alan, joven de 23 años, fue asesinado por elementos del Ejército Mexicano tras un error de identificación durante un operativo en Culiacán, Sinaloa, confirmó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo. El hecho ocurrió el martes 13 de enero, en la colonia Tierra Blanca, cuando la víctima viajaba en su vehículo acompañado de su novia.

En conferencia mañanera, Ricardo Trevilla Trejo informó que el caso se encuentra bajo investigación y aseguró que se actuará conforme a derecho para esclarecer lo sucedido. De acuerdo con el funcionario, el personal militar realizaba un operativo tras ser agredido por civiles armados en distintos puntos de la capital sinaloense.

El secretario de la Defensa señaló que, según los primeros testimonios, se trató de una confusión de vehículos en medio de una persecución, situación que derivó en la muerte del joven y dejó a su acompañante gravemente herida.

Operativo militar y confusión durante persecución

Ricardo Trevilla Trejo explicó que los hechos ocurrieron cuando elementos del Ejército recibieron un ataque por un grupo de delincuentes armados que realizaban disparos en la ciudad de Culiacán. Tras la agresión, los militares iniciaron una persecución contra los presuntos responsables.

Durante esa acción, Fernando Alan y su pareja circulaban en un automóvil que fue confundido en el contexto del intercambio de disparos. En ese momento, el joven perdió la vida, mientras que la mujer resultó lesionada por impactos de bala.

El titular de la SEDENA indicó que se otorgan garantías procesales al personal militar involucrado, considerando también el contexto de violencia que enfrenta el estado de Sinaloa por la disputa entre grupos criminales.

Antecedentes de casos similares en Sinaloa

El secretario de la Defensa recordó que en Badiraguato, en mayo de 2025, ocurrió un caso similar cuando dos menores, Leydi y Alexa, perdieron la vida tras una confusión durante un operativo militar. En ese entonces, afirmó, se realizaron las investigaciones correspondientes y se brindó apoyo a las familias para actuar conforme a derecho.

Ricardo Trevilla Trejo señaló que, en el caso de Fernando Alan, personal de la Unidad de Vinculación Ciudadana mantiene contacto con los familiares del joven para ofrecerles acompañamiento y apoyo institucional durante el proceso.

Postura del Gobierno federal y actuación del Ministerio Público

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que en este tipo de hechos no sólo interviene la justicia militar, sino también el Ministerio Público, que actúa conforme a sus atribuciones cuando se detecta posible responsabilidad penal.

Indicó que el Gobierno federal brinda respaldo a las familias afectadas y reiteró que se sancionará a los responsables en caso de acreditarse irregularidades, con el objetivo de evitar la repetición de este tipo de hechos.

Testimonios y exigencia de justicia de la familia

De acuerdo con testigos, durante la persecución entre civiles armados y elementos del Ejército, los militares abrieron fuego contra un automóvil Mazda 6 color blanco, modelo reciente, en el que viajaba Fernando Alan. Tras el ataque, el joven falleció en el lugar y a su acompañante se le trasladó con heridas de gravedad.

Familiares de Fernando Alan emitieron un comunicado para exigir justicia y el esclarecimiento total de los hechos. Además, convocaron a una marcha pacífica el domingo 25 de enero, a las 9:00 de la mañana, en la Catedral de Culiacán.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.