¡Del papel a la realidad! La incertidumbre en el T-MEC frena nuevas inversiones, según expertos

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T-MEC: la incertidumbre frena la inversión. Foto: Reuters

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantiene como el principal motor del comercio exterior mexicano y una pieza clave para la atracción de inversiones. Sin embargo,especialistas advierten que la incertidumbre generadapor la revisión del acuerdo podría frenar nuevos proyectos, afectar sectores estratégicos y mantener presiones sobre la economía nacional.

El tratado representa alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas y equivale a poco más del 30% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que cualquier modificación en sus reglas tiene un impacto directo en la actividad económica del país.

¿Por qué el T-MEC es clave para la economía de México?

Desde su entrada en vigor en 2020, el T-MEC ha fortalecido el intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, impulsando industrias estratégicas como:

Automotriz

Autopartes

Electrónica

Aeroespacial

Maquila

Agroindustria

Además, ha favorecido la llegada constante de inversión extranjera directa, principalmente proveniente de Estados Unidos, generando millones de empleos relacionados con la producción y la manufactura.

De acuerdo con especialistas, el tratado sostiene cerca de 550 mil millones de dólares en exportaciones mexicanas y está vinculado con aproximadamente 14 millones de empleos directos e indirectos en la región.

Inversión extranjera depende de la certidumbre comercial

La estabilidad del T-MEC también ha sido uno de los principales factores para atraer capital extranjero, especialistas de Casa de Bolsa Finamex señalaron que México ha recibido alrededor de 40 mil millones de dólares anuales de inversión extranjera directa y tan solo en el primer trimestre de 2026 ingresaron cerca de 23 mil millones de dólares, una parte importante procedente de Estados Unidos, este flujo de inversiones depende, en buena medida, de que las empresas tengan reglas claras para planear proyectos de largo plazo.

Revisiones anuales elevan la incertidumbre

Uno de los principales factores de preocupación es la postura de Estados Unidos respecto a la extensión del tratado, especialistas explican que la negativa para ampliar automáticamente la vigencia del T-MEC hasta 2042 abre la puerta a revisiones anuales, lo que incrementa la incertidumbre para las empresas que operan bajo sus reglas.

Desde el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señalaron que el problema no radica únicamente en saber si el tratado continuará vigente, sino en desconocer cuándo podría extenderse y bajo qué condiciones.

Empresas advierten riesgos para las reglas de origen

El sector privado también observa riesgos en la revisión permanente del acuerdo, expertos en comercio exterior explican que las modificaciones constantes podrían alterar las reglas de origen utilizadas para determinar si un producto califica como regional.

Esto significa que una empresa podría cumplir los requisitos del tratado un año y dejar de hacerlo al siguiente, afectando sus costos, cadenas de suministro y competitividad frente a otros mercados.

La incertidumbre ya impacta a la economía mexicana

Analistas económicos sostienen que parte de la desaceleración registrada en la economía mexicana está relacionada con la falta de certeza sobre el futuro del T-MEC.

Indicaron que la Inversión Fija Bruta acumuló alrededor de 19 meses consecutivos de contracciones hasta marzo de 2026, fenómeno que atribuyen, en parte, a la incertidumbre estructural generada por la revisión del acuerdo comercial.

Advirtieron que mientras no existan reglas claras para el largo plazo, muchas empresas podrían retrasar nuevas inversiones o replantear proyectos productivos en México.

El futuro del T-MEC dependerá del resultado de las negociaciones entre los tres países. Mientras tanto, especialistas coinciden en que la principal demanda del sector productivo es recuperar la certidumbre jurídica y comercial que permita mantenerel flujo de inversiones y preservar la competitividad de América del Norte.

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