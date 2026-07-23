Más que frontera: Ciudad Juárez conquista con gastronomía, historia y desierto

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A sólo unos pasos de Estados Unidos, Ciudad Juárez revela mucho más que una frontera.

En este documental descubrirás una ciudad donde convergen dos culturas, dos idiomas y múltiples historias que han dado forma a unaidentidad única. Desde la imponente X de Sebastián hasta sus calles llenas de memoria, Juárez se muestra como un lugar de encuentro, resiliencia y orgullo.

El recorrido nos lleva por los sabores que distinguen a la frontera norte, comenzando con los famosos burritos, preparados con guisos tradicionales que forman parte de la vida cotidiana de sus habitantes. También conocerás las emblemáticas colitas de pavo, los tacos de cantina, la producción de miel del desierto y la historia de la margarita, uno de los cocteles más famosos del mundo que, según la tradición local, nació en esta ciudad.

Pero Juárez también sorprende con la majestuosidad de las Dunas de Samalayuca, el legado de figuras como Tin Tan y Juan Gabriel, y los espacios que preservan la memoria y la identidad de una comunidad que ha sabido levantarse frente a la adversidad.

Este documental es una invitación a conocer el rostro sin prejuicios de una ciudad vibrante, hospitalaria y llena de historias que merecen ser contadas.

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