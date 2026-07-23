¿Cómo ubicar el módulo de Vivienda para el Bienestar 2026? Consulta dónde registrarte

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Foto: Cuartoscuro

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) habilitó un mapa interactivo para que las personas interesadas en el programa Vivienda para el Bienestar 2026 puedan localizar el módulo de registro que les corresponde.

El registro se realiza del 20 de julio al 2 de agosto de 2026 y únicamente es presencial.

Las personas deberán acudir al módulo asignado en el municipio donde la Conavi desarrolla proyectos de vivienda durante este año. La dependencia aclaró que no habrá módulos en todos los municipios, por lo que es importante verificar la ubicación antes de acudir.

¿Cómo ubicar el módulo de registro de Vivienda para el Bienestar?

Para encontrar el módulo donde debes realizar tu registro, la Conavi puso a disposición un mapa interactivo en el enlace: https://integral.conavi.gob.mx/PVB/modulos

Ahí podrás consultar:

Ubicación del módulo de registro.

del módulo de registro. Fechas de atención.

de atención. Horarios de servicio.

Si tu municipio aún no cuenta con un módulo, deberás esperar a que la Conavi anuncie nuevas etapas de expansión del programa.

Durante julio estarán habilitados módulos de atención en municipios de 26 estados, entre ellos:

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

¿Quiénes pueden acudir al registro?

La convocatoria está dirigida a las personas interesadas en obtener una Vivienda para el Bienestar dentro de los proyectos que la Conavi construirá durante 2026.

Durante el registro, personal autorizado revisará la documentación, capturará la información de la persona solicitante y entregará un folio de registro, documento indispensable para continuar con las siguientes etapas del proceso.

Documentos para registrarse en Vivienda para el Bienestar

Quienes acudan al módulo deberán presentar original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente).

con fotografía (INE o equivalente). CURP actualizada.

actualizada. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

La Conavi reiteró que todos los trámites son gratuitos y pidió a la población no dejarse engañar por supuestos gestores o intermediarios que ofrezcan agilizar el registro.

Una vez concluida la etapa de inscripción, el programa continuará con la validación de documentos, la publicación de registros válidos y, en caso de que la demanda supere el número de viviendas disponibles, se realizará un sorteo para definir a las personas que seguirán en el proceso.

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