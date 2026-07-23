¿A cuánto equivalen los 15 mil mdd que EE. UU. reclama al “Mayo” Zambada?

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Decomisarán 15 mil mdd al “Mayo” Zambada. Foto: Reuters/Cuartoscuro

El juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, sentenció a Ismael “El Mayo” Zambada a cadena perpetua y ordenó un decomiso histórico de 15 mil millones de dólares, una cifra que las autoridades estadounidenses atribuyen a los ingresos ilícitos acumulados durante las cuatro décadas que estuvo al frente del Cártel de Sinaloa.

El monto, uno de los decomisos más altos solicitados en un caso relacionado con narcotráfico, generó reacciones en México. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar la viabilidad legal para que el Estado mexicano pueda reclamar parte de esos recursos.

Más allá de la cifra, los 15 mil millones de dólares permiten dimensionar la magnitud del decomiso al compararlos con otros ingresos y actividades económicas.

¿A cuánto equivalen los 15 mil millones de dólares del decomiso al “Mayo” Zambada?

De acuerdo con el tipo de cambio de este miércoles, de 17.41 pesos por dólar, los 15 mil millones de dólares equivalen a más de 261 mil millones de pesos mexicanos.

La cifra representa un monto comparable con grandes eventos deportivos y económicos a nivel internacional.

El decomiso equivale a los ingresos de la FIFA por el Mundial 2026

Los 15 mil millones de dólares son una cantidad similar a los ingresos que la FIFA obtuvo durante el ciclo comercial de cuatro años relacionado con la organización del Mundial 2026, que incluye derechos de transmisión, patrocinios y acuerdos comerciales.

Es decir, el monto que Estados Unidos busca decomisar al “Mayo” Zambada se acerca a los recursos generados por el máximo organismo del futbol mundial durante todo un periodo previo a la Copa del Mundo.

Seis veces la derrama económica del Mundial en México

En territorio mexicano, la cifra también supera ampliamente las expectativas económicas relacionadas con el Mundial 2026.

Los 261 mil millones de pesos equivalen aproximadamente a seis veces la derrama económica estimada que dejó el Mundial en México, calculada en alrededor de 42 mil millones de pesos.

La diferencia permite dimensionar el tamaño del decomiso solicitado por autoridades estadounidenses contra el fundador del Cártel de Sinaloa, cuyo caso judicial concluyó con una de las sanciones económicas más grandes impuestas en una causa penal por narcotráfico.

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