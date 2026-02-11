Del PRI al PRD y Morena: la ruta política de la dinastía Monreal

GENERANDO AUDIO...

Familia de Ricardo Monreal ha ocupado cargos públicos. Foto: Cuartoscuro

Una de las figuras más visibles dentro de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es el actual diputado federal y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila. Con más de cuatro décadas en la vida pública, el político zacatecano ha transitado por distintos partidos y cargos, mientras varios integrantes de su familia han ocupado posiciones en los tres niveles de Gobierno.

La llamada “dinastía Monreal” está integrada por al menos nueve de los 14 hermanos del legislador, además de hijos y otros familiares con presencia en la administración pública. Su influencia política se concentra principalmente en Zacatecas, aunque también tiene presencia en el ámbito federal y en la Ciudad de México.

Ricardo Monreal: del PRI a la coordinación parlamentaria de Morena

Ricardo Monreal inició su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su primer cargo de elección popular fue como regidor en Fresnillo, Zacatecas.

Con el paso de los años militó en el PRD, el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, hasta incorporarse a Morena, partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

Ha sido diputado federal en cuatro ocasiones, senador en tres legislaturas, gobernador de Zacatecas (1998-2004) y jefe delegacional en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, cargo que ganó cuando Morena comenzaba a consolidarse en la capital.

Actualmente, coordina a la bancada morenista en San Lázaro y es una de las voces con mayor presencia mediática dentro del partido.

David Monreal: el gobernador de Zacatecas

El segundo referente político de la familia es David Monreal Ávila, actual gobernador de Zacatecas.

Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en esa entidad. Ha sido presidente municipal de Fresnillo, senador de la República y coordinador general de Ganadería en la Secretaría de Agricultura durante el gobierno de López Obrador, cargo al que renunció para competir por la gubernatura.

Al igual que su hermano Ricardo, ha militado en distintos partidos: PRI, PRD, PT y Morena.

Saúl Monreal y la disputa por 2027

Otro de los hermanos con peso político es Saúl Monreal Ávila, quien ha sido presidente municipal de Fresnillo y diputado local en Zacatecas.

Actualmente, ha manifestado públicamente su intención de buscar la gubernatura de Zacatecas en 2027, lo que lo colocaría como posible sucesor de su hermano David.

Su aspiración ocurre en medio del debate por la reforma constitucional contra el nepotismo electoral, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria ha señalado que, para evitar la sucesión directa entre familiares, Saúl debería “esperar seis años”.

El propio Saúl ha respondido que, si la ciudadanía lo elige en las urnas, “nadie puede impedírselo”.

Cathy Monreal y señalamientos sobre contratos

Catalina Monreal Pérez, conocida como Cathy Monreal, es hija de Ricardo Monreal y ha participado activamente en la vida política reciente.

Ha sido candidata y ha ocupado cargos dentro de la estructura de Morena en la Ciudad de México. En 2024 compitió por la alcaldía Cuauhtémoc, demarcación que previamente gobernó su padre.

Además de su participación política, investigaciones periodísticas han señalado que empresas vinculadas a ella recibieron contratos de dependencias federales como el IMSS y la Secretaría de Bienestar. Estos contratos fueron adjudicados en un contexto donde familiares de la dinastía ocupaban posiciones relevantes en Zacatecas.

Susana Monreal: del Congreso local a representación en el exterior

Susana Monreal Ávila fue diputada local en el Congreso de Zacatecas, donde formó parte de la legislatura estatal en representación de Morena.

Posteriormente, ha ocupado cargos administrativos en el ámbito federal. Diversos reportes la ubican en funciones dentro del Consulado de México en San Antonio, Texas, además de haber desempeñado tareas vinculadas al trabajo legislativo en el Senado de la República.

Su presencia en cargos tanto de elección como de designación forma parte del entramado familiar que ha mantenido participación en distintas áreas del servicio público.

Otros integrantes de la familia con cargos públicos

Además de los perfiles más visibles, otros miembros de la familia Monreal han ocupado cargos administrativos o de representación, entre ellos:

Rodolfo Monreal , exalcalde de Fresnillo y funcionario en áreas de desarrollo social

, exalcalde de Fresnillo y funcionario en áreas de desarrollo social Eulogio Monreal , con funciones en oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores

, con funciones en oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores Luis Enrique Monreal , vinculado a actividades políticas y administrativas en Zacatecas

, vinculado a actividades políticas y administrativas en Zacatecas María del Refugio Monreal , con participación en órganos electorales

, con participación en órganos electorales Ana María Monreal , en áreas del sector salud estatal

, en áreas del sector salud estatal Leticia Monreal, en funciones dentro del IMSS en Zacatecas

Nepotismo electoral y tensiones internas en Morena

La presencia de múltiples integrantes de una misma familia en cargos públicos ha generado cuestionamientos sobre nepotismo, particularmente ahora que Morena impulsa reformas para limitar la sucesión directa entre familiares en cargos de elección popular.

Ricardo Monreal ha sostenido que en los casos de David y Saúl Monreal, sus triunfos fueron resultado del voto ciudadano y no de designaciones directas.

Sin embargo, la eventual candidatura de Saúl en 2027 podría convertirse en la primera prueba política de la nueva legislación contra el nepotismo electoral, en un estado donde la familia mantiene presencia desde hace más de dos décadas.

