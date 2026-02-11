PAN culpa a AMLO por crisis de vacunación; 7 de cada 10 pesos no se ejercieron

GENERANDO AUDIO...

Acusan a AMLO por fallas en vacunación. Foto: Cuartoscuro

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron un presunto subejercicio en el Programa de Vacunación durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que de 2022 a 2025 no se ejercieron más de 44 mil millones de pesos destinados a vacunas.

El señalamiento fue hecho por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, quien publicó en su cuenta de X que el tema es “criminal”, en referencia al impacto en la cobertura de vacunación y al aumento de casos de sarampión.

Según la denuncia, esto representó dejar sin aplicar el 70% de los recursos disponibles para la compra y aplicación de vacunas en ese periodo que pudieron salvar vidas.

El legislador afirmó que la administración federal sólo ejerció el 29.4% del presupuesto autorizado, lo que implicaría que 7 de cada 10 pesos destinados a vacunas no se utilizaron.

Por su parte, la diputada Paulina Rubio, también del PAN, respondió a declaraciones del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, quien atribuyó la situación actual del sarampión a los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

“Son unos sinvergüenzas y son unos irresponsables, porque mientras ellos acusan al pasado; imagínense, están acusando a gobiernos que gobernaron hace más de 12 años sin hacerse responsables de que del 2022 al 2025 hubo un subejercicio de más del 70% del recurso. Es decir, para todos los mexicanos, de cada 10 pesos que había para comprar vacunas, para vacunar a la gente, sólo se gastaron 3 pesos y 7 pesos se los dejaron de gastar”, Paulina Rubio, diputada del PAN

La legisladora responsabilizó al expresidente López Obrador por la política de salud aplicada entre 2022 y 2025 que habría derivado en esta crisis de salud.

“El responsable es el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su fracasada política en materia de salud, definitivamente”, Paulina Rubio, diputada del PAN

El señalamiento ocurre en medio de un brote de sarampión que, en la Ciudad de México, presenta más casos en cuatro de las 16 alcaldías.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.